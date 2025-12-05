¿Tienes engomado azul? Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este viernes 5 de diciembre en CDMX y Edomex

Recordemos que el programa del Hoy No Circula aplica para todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y para más de 30 municipios en el Estado de México (Edomex), esto luego de los cambios realizados en dicha entidad durante el presente año 2025.

Miles de conductores han sido multados por no respetar el Hoy No Circula, por lo que aquí en adn Noticias te contamos los detalles del programa para este viernes 5 de diciembre y que puedas evitar cualquier tipo de complicación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aplicación del Hoy No Circula el viernes 5 de diciembre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estableció un sistema en el que utiliza algunas características de los vehículos para decidir cuáles deben descansar. Para el viernes 5 la aplicación es la siguiente:



Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma de verificación 1 y 2

Los únicos autos que nunca se deben preocupar por el programa son todos aquellos con holograma 0 y 00 , así como aquellos vehículos de transporte público y los que tienen placas especiales para discapacitados.

Los nuevos municipios en Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Región de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec



Multa por no respetar el Hoy No Circula

En el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) se establece que las personas que no respeten el Hoy No Circula en turno, se pueden hacer acreedores a multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.