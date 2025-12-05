¿Tienes engomado azul? Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este viernes 5 de diciembre en CDMX y Edomex
Este viernes 5 de diciembre promete ser un enorme caos en la Ciudad de México y el Hoy No Circula intentará evitar que el tráfico sea de filas kilométricas.
Recordemos que el programa del Hoy No Circula aplica para todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y para más de 30 municipios en el Estado de México (Edomex), esto luego de los cambios realizados en dicha entidad durante el presente año 2025.
Miles de conductores han sido multados por no respetar el Hoy No Circula, por lo que aquí en adn Noticias te contamos los detalles del programa para este viernes 5 de diciembre y que puedas evitar cualquier tipo de complicación.
Aplicación del Hoy No Circula el viernes 5 de diciembre
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estableció un sistema en el que utiliza algunas características de los vehículos para decidir cuáles deben descansar. Para el viernes 5 la aplicación es la siguiente:
- Engomado azul
- Terminación de placas 9 y 0
- Holograma de verificación 1 y 2
Los únicos autos que nunca se deben preocupar por el programa son todos aquellos con holograma 0 y 00 , así como aquellos vehículos de transporte público y los que tienen placas especiales para discapacitados.
Los nuevos municipios en Edomex donde aplica el Hoy No Circula
Zona Metropolitana del Valle de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
- Región de Santiago Tianguistenco:
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Valle de Toluca:
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Multa por no respetar el Hoy No Circula
En el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) se establece que las personas que no respeten el Hoy No Circula en turno, se pueden hacer acreedores a multas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.
