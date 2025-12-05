¡Ojo con lo que fumas! Decomisan 12 mil cajetillas de cigarros ‘pirata’ en la Central de Abastos

En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las autoridades lograron decomisar más de 12 mil cajetillas de cigarros 'pirata' en la Central de Abasto (CEDA), en la alcaldía Iztapalapa. El valor de la mercancía asegurada asciende a más de un millón 700 mil pesos.

¿Cómo fue la incautación de los cigarros 'pirata' en Iztapalapa?

El operativo, resultado de un trabajo de inteligencia y colaboración, se centró en seis locales comerciales, donde se encontraron miles de cigarros de distintas marcas que no cumplían con las normativas sanitarias y aduaneras. En total, se decomisaron 401 mil 380 cigarrillos ilegales que estaban listos para ser vendidos en el mercado informal.

El personal de la SSC apoyó al IMPI en la revisión, y tras el hallazgo, los cigarros fueron asegurados y trasladados a un almacén en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones.

Estos productos ilegales no solo afectan la economía local, sino que también representan un riesgo para la salud de los consumidores, ya que no pasan por los controles sanitarios necesarios.

Aunque no se ha dado a conocer la identidad de los responsables, las investigaciones continúan.

