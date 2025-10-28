Día de Muertos “sin fiesta”; habrá ley seca durante la festividad en la CDMX este 2025

Si estabas pensando hacer una fiesta de gran tamaño por motivos del Día de Muertos en la alcaldía Tláhuac te tenemos una muy mala noticia, pues a través de la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), se informó que habrá ley seca en la demarcación durante estas festividades.

De acuerdo con el escrito de la Gaceta del pasado 1 de octubre de este 2025, las restricciones para la compra-venta de bebidas alcohólicas aplicará para todas las colonias y barrios populares de esta demarcación de la capital del país, esto por motivos de seguridad para todas y todos sus habitantes.

¿Qué días aplica la ley seca en Tláhuac?

Serán los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre que se mantendrá activa la ley seca en toda la alcaldía Tláhuac, por lo cual las celebraciones previstas por el Día de Muertos en esta demarcación se deberán realizar sin la comercialización de bebidas alcohólicas.

Se mencionó que las restricciones para la venta de bebidas alcohólicas aplicarán de las 00:00 a las 24:00 horas de cada uno de los días antes mencionados.

Zonas en donde no se permitirá la venta de alcohol en Tláhuac durante el Día de Muertos

Más allá del anuncio de la ley seca, se dio a conocer que los establecimientos en los que no se podrá contar con la venta y consumo de este tipo de bebidas en Día de Muertos , son todos los siguientes:

Ferias

Kermeses

Festejos populares

Establecimientos mercantiles

Lugares destinados a eventos similares

A pesar de ello, se mencionó que se eximen a los establecimientos mercantiles de impacto vecinal que expendan alimentos preparados como restaurantes, taquerías y demás que cuenten con autorización para la venta de bebidas alcohólicas al copeo, solamente durante el horario establecido en cada permiso.

Sanciones por no respetar la ley seca en CDMX

Vale la pena mencionar que la multa por no respetar la ley seca en la CDMX va de los 2 mil 375 a los 3 mil 394.20 pesos, además de que se puede realizar el arresto administrativo de entre 25 y 36 horas.

Por su parte, los establecimientos que incumplan la normativa, podrían verse afectados con el cierre de manera definitiva.

