Metro de la CDMX hoy: Línea B y 7 presentan fallas este viernes 5 de diciembre

Hoy jueves 5 de diciembre de 2025 el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha comenzado su servicio en punto de las 5:00 horas. No obstante, usuarios reportan retrasos y saturación en algunas líneas.

Recordemos que el caos en el Metro de la CDMX suele generarse por una combinación de factores tales como:

Fallas técnicas



Problemas en trenes (puertas, sistemas eléctricos, neumáticos).

Fallas en vías, aparatos de cambio o señales.

Cortes de energía.

Sobresaturación



Exceso de usuarios, especialmente en horas pico.

Aglomeraciones que retrasan el cierre de puertas y la salida de trenes.

Mantenimiento insuficiente o atrasado



Infraestructura antigua.

Necesidad de modernización en equipos y sistemas.

Incidentes en andenes o vías



Personas o pertenencias que caen a las vías.

Puertas obstaculizadas por usuarios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo avanza el Metro CDMX hoy viernes 5 de diciembre 2025?

De acuerdo con el Semáforo de Metro CDMX, se presenta un avance de 5 a 6 minutos entre cada estación de las 12 líneas en función.

En contraste al reporte de avance de trenes, usuarios del Metro señalan en redes sociales retrasos en la llegada de trenes, saturación de usuarios en los andenes y marcha lenta, principalmente en la Línea B y 7.

"Buen día, ¿si va a continuar el servicio en la línea B? Tan solo en dos estaciones ya acumula 33 minutos sin movimiento", "¿Alguien sabe que sucede con al línea B, no avanza?", "Línea 7 estación Mixcoac en dirección a El Rosario se tardan 10 minutos en pasar el tren"; son algunos de los comentarios que se leen en X.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/cCzUztuY81 — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 5, 2025

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

Zócalo/Tenochtitlan

Pino Suárez

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.