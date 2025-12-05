Bloqueos y eventos culturales provocarán cierres viales en CDMX hoy

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó que hoy 5 de diciembre habrá 6 bloqueos , 2 rodadas y varios eventos artísticos en diferentes alcaldías de CDMX, por ello se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX

El colectivo "Hasta encontrarles" realizarán una manifestación a las 06:30 horas en la estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Metro ubicda en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc .

La agrupación no binaria de la CDMX llevará a cabo bloqueos a las 11:00 horas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ubicada en Av. Universidad No. 1449, colonia Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.

Mujeres mazatecas por la libertad realizarán manifestaciones en la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ubicada en Calz. Gral. Mariano Escobedo No. 526, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Integrantes del grupo "6 de marzo" del Colegio de Bachilleres plantel 9 "Aragón" se manifestarán durante el día en el Colegio de Bachilleres Plantel No. 9 “Aragón” ubicado en Calle 1527 No. 100, colonia San Juan de Aragón VI Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

También habrá manifestaciones durante el día en:



Carretera México-Pachuca

Carretera México-Cuernavaca

Carretera México-Puebla

Carretera México-Toluca

Carretera México-Querétaro

Rodadas y eventos artísticos en CDMX

A las 10:30 horas habrá una rodada en la Diana Cazadora ubicada en Av. Paseo de la Reforma y Sevilla, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc ubicado en Juan Aldama y Mina, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 18:00 horas habrá otra rodada en el Reloj de Tecomitl, Av. 5 de Mayo Poniente, colonia Cruztitla con rumbo a Tlalmanalco, Fray Martin de Valencia s/n, Tlalmanalco de Velázquez, Estado de México.

Además, habrá eventos artísticos y culturales en:

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC a las 09:00 horas

Explanada alta de la Alcaldía a las 09:00 horas

Palacio de los Deportes a las 20:30 horas

Auditorio Nacional a las 20:30 horas

Teatro Metropólitan a las 20:30 horas

Teatro Telcel a las 20:30 horas

Frontón México a las 20:30 horas

Estadio GNP a las 21:00 horas

¿Cometiste una infracción? Recupera los puntos de tu licencia paseando perros en CDMX [VIDEO] Si tienes fotocívicas puedes recuperar tus puntos de la licencia cuidando y paseando perros del Centro de Transferencia Canina de CDMX y hasta podrías terminar adoptando a un lomito.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.