Anuncian mega corte de agua en dos colonias de Iztacalco; 20 días sin líquido

El oriente de la capital sufrirá previo a la llegada de la Navidad. Este miércoles se anunció que habrá un mega corte de agua que afectará a colonias de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México por un muy largo periodo de tiempo.

El anuncio debe tomarse como una medida de prevención para que los vecinos de dichas colonias, debido a que la Secretaría de Gestión Integral del Agua detalló que un pozo suspenderá su operación para llevar a cabo trabajos de mantenimiento.

Agrícola Oriental y Rodeo tendrán mega corte de agua

La autoridad explicó que será el Pozo Agrícola Oriental 7 en donde se llevarán a cabo los trabajos por lo que se prevé una disminución del suministro de agua potable en las colonias Agrícola Oriental y Rodeo.

Lo complicado para los vecinos es que se prevé que el servicio se restablecerá hasta el lunes 22 de diciembre al finalizar las labores, por lo que serán 20 días de mega corte de agua.

Indicaron que en caso de ser necesario los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Rehabilitan más de 300 pozos para evitar escasez de agua

A pesar de que causan cortes de agua importante como el que ocurrirá en Agrícola Oriental y Rodeo, las medidas favorecen a los capitalinos, este año las autoridades indicaron que se invirtieron en obras de agua potable y drenaje más de 3 mil 900 millones de pesos en rehabilitación de 310 pozos y plantas potabilizadoras, así como en desazolve de agua, entre otras acciones.

Estas acciones que llevan a mega cortes de agua también se realizan para que a través de equipos se detecten fugas no visibles, hasta la fecha en CDMX se han ubicado más de mil fugas lo que ahorró cerca de 200 litros.

