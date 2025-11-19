Salud reporta 64 casos activos de sarampión en seis estados

El sarampión es una enfermedad contagiosa y aunque es una enfermedad controlada, desde febrero de 2025 se han registrado 5 mil 231 casos en México, actualmente 64 permanecen activos, y aquí te decimos cuáles son los estados más afectados y cómo se contagia.

Reportan 64 casos de sarampión activos en México

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud , los 64 casos se encuentran distribuidos en las siguientes seis entidades: Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Además, desde el inicio del brote se han registrado 23 defunciones.

Aunque la curva de contagios ha tenido un descenso importante se mantiene la vigilancia epidemiológica y la aplicación de cercos vacunales en las zonas más afectadas.

Aplicación de vacunas contra el sarampión

Se han desplegado brigadas de vacunación y se amplió la cobertura para personas de hasta 49 años. Hasta ahora se han aplicado 9 millones 761 mil 372 dosis de la vacuna triple viral y SR para proteger a la población susceptible y fortalecer el control del brote. Equipos de Respuesta Rápida realizan visitas domiciliarias y mantienen sesiones permanentes de los Consejos Estatales de Vacunación.

Síntomas y cómo se contagia

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite a través de las gotitas de saliva, al toser o estornudar de una persona que esta infectada, algunos de los síntomas más comunes son:

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel que comienza en la cara y se extiende por el cuerpo

La forma más efectiva de prevenir esta enfermedad es mediante la prevención, por ello es importante la vacunación de niñas y niños de 6 meses a nueve años; adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación. Se recomienda a las personas revisar su cartilla de vacunación y acudir al centro de salud si falta alguna dosis.

