¿Organizas una peregrinación? Recomendaciones clave para los fieles y llegar seguro a la Basílica

Millones de peregrinos recorrerán la CDMX entre el 6 y el 12 de diciembre para llegar a la Basílica de Guadalupe. Las autoridades prevén cierres viales, operativos médicos y alta afluencia. Por ello, Protección Civil emitió nuevas recomendaciones para garantizar recorridos seguros.

Estas medidas ayudan a prevenir deshidratación, lesiones y accidentes, sobre todo en grupos que viajan a pie o en bicicleta. La meta es proteger a quienes se preparan para las peregrinaciones más concurridas del país.

Rutas, operativos y fechas clave

Las peregrinaciones aumentan desde los primeros días de diciembre y alcanzan su punto máximo el 11 y el 12. Las vías principales hacia la Basílica incluyen:



Calzada de Guadalupe

Calzada de los Misterios

Insurgentes Norte

Protección Civil y la Secretaría de Movilidad preparan cierres viales y módulos de apoyo desde el 11. Recomiendan consultar @SGIRPC_CDMX y @OVIALCDMX para desvíos y alternativas.

Salud e hidratación durante el trayecto

Las caminatas prolongadas exigen pausas, hidratación constante y alimentos de sitios confiables. Las autoridades recuerdan que muchos incidentes de años anteriores derivan de deshidratación.

Se aconseja evitar comida de origen desconocido y descansar antes de sentir agotamiento extremo, especialmente en rutas de larga distancia.

Clima frío y protección personal

En diciembre predominan mañanas frías y tardes soleadas. Por eso, Protección Civil recomienda ropa en capas, protector solar e impermeable.

En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones de #Ollin, el chapulín de la prevención.



▶️Usa ropa abrigadora 🧥🧣🧤

▶️Si realizas actividades al aire libre, utiliza cubrebocas😷

▶️Evita cambios bruscos de temperatura🌡️

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 19, 2025

Las temperaturas bajas afectan a peregrinos que viajan de noche. Las Alertas por frío suelen activarse en alcaldías del norte y sur de la ciudad.

Consejos para pies, calzado y equipaje

El calzado cómodo reduce lesiones. Las autoridades piden evitar estrenar zapatos el día del trayecto.

Sugieren equipaje ligero, linterna, silbato y un botiquín con gasas, vendas y antiséptico. No lleves mascotas, ya que pueden sufrir estrés, lesiones o extraviarse, y las autoridades lo desaconsejan por seguridad.

Seguridad vial y desplazamientos en grupo

Para quienes viajan en carretera, se aconseja usar prendas reflectantes y mantenerse en bloque compacto.

Los conductores deben bajar la velocidad y respetar los operativos. En caso de extravío, los grupos deben establecer puntos de reunión previos.

