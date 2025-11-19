¿Organizas una peregrinación? Recomendaciones clave para los fieles y llegar seguro a la Basílica
Los peregrinos que llegarán a la Basílica este diciembre deben seguir medidas clave de salud, seguridad y movilidad para evitar riesgos durante su trayecto.
Millones de peregrinos recorrerán la CDMX entre el 6 y el 12 de diciembre para llegar a la Basílica de Guadalupe. Las autoridades prevén cierres viales, operativos médicos y alta afluencia. Por ello, Protección Civil emitió nuevas recomendaciones para garantizar recorridos seguros.
Estas medidas ayudan a prevenir deshidratación, lesiones y accidentes, sobre todo en grupos que viajan a pie o en bicicleta. La meta es proteger a quienes se preparan para las peregrinaciones más concurridas del país.
Rutas, operativos y fechas clave
Las peregrinaciones aumentan desde los primeros días de diciembre y alcanzan su punto máximo el 11 y el 12. Las vías principales hacia la Basílica incluyen:
- Calzada de Guadalupe
- Calzada de los Misterios
- Insurgentes Norte
Protección Civil y la Secretaría de Movilidad preparan cierres viales y módulos de apoyo desde el 11. Recomiendan consultar @SGIRPC_CDMX y @OVIALCDMX para desvíos y alternativas.
Salud e hidratación durante el trayecto
Las caminatas prolongadas exigen pausas, hidratación constante y alimentos de sitios confiables. Las autoridades recuerdan que muchos incidentes de años anteriores derivan de deshidratación.
Se aconseja evitar comida de origen desconocido y descansar antes de sentir agotamiento extremo, especialmente en rutas de larga distancia.
Clima frío y protección personal
En diciembre predominan mañanas frías y tardes soleadas. Por eso, Protección Civil recomienda ropa en capas, protector solar e impermeable.
Las temperaturas bajas afectan a peregrinos que viajan de noche. Las Alertas por frío suelen activarse en alcaldías del norte y sur de la ciudad.
Consejos para pies, calzado y equipaje
El calzado cómodo reduce lesiones. Las autoridades piden evitar estrenar zapatos el día del trayecto.
Sugieren equipaje ligero, linterna, silbato y un botiquín con gasas, vendas y antiséptico. No lleves mascotas, ya que pueden sufrir estrés, lesiones o extraviarse, y las autoridades lo desaconsejan por seguridad.
Seguridad vial y desplazamientos en grupo
Para quienes viajan en carretera, se aconseja usar prendas reflectantes y mantenerse en bloque compacto.
Los conductores deben bajar la velocidad y respetar los operativos. En caso de extravío, los grupos deben establecer puntos de reunión previos.
