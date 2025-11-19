Despierta el instinto; todo lo que habrá en Coyosauria, parque jurásico que inaugurarán en Coyoacán

Si estás cansada o cansado de siempre llevar a los pequeños de la familia a los mismos lugares de siempre te tenemos muy buenas noticias, pues recientemente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció que se iniciará la construcción de Coyosauria , parque jurásico que se inaugurará en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la mandataria capitalina, el nuevo parque de diversiones jurásico estará inspirado en el famoso Iztapasauria, la cual se ubica dentro de la Utopía Meyehualco y está ambientado en una jungla mesozoica apta para todos los integrantes de la familia.

¿Qué habrá en Coyosauria?

Tomando en cuenta que se dio a conocer que Coyosauria estará inspirada en Iztapasauria, se puede deducir que el parque jurásico de diversiones contará con experiencias inmersivas, así como con esculturas de tamaño real de dinosaurios como el famoso T-Rex y demás.

De igual forma, se contará con un ambiente temático del periodo jurásica, así como con recorridos guiados y talleres para los más pequeños de la familia, los cuales podrán disfrutar de forma gratuita bajo la supervisión del personal capacitado.

¿En dónde estará el nuevo parque jurásico de Coyoacán?

De acuerdo con la información que se dio a conocer sobre el nuevo parque temático de la CDMX, Coyosauria se ubicará en Tetongo 17 en el corazón de Santa Úrsula en la alcaldía Coyoacán, por lo cual se contará con diversas opciones para llegar en transporte público.

Vale la pena mencionar que la forma más rápida y sencilla de llegar al lugar en el cual estará este nuevo parque, es utilizar el Tren Ligero y descender en la estación Estadio Azteca. Será a partir de esta zona que se deberá caminar por menos de 10 minutos para llegar.

Fechas y precio de acceso a Coyosauria

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que el parque Coyosauria será abierto para todo el público en general.

Por otro lado, se mencionó que el ingreso a este parque temático será completamente gratuito, por lo cual los padres de familia únicamente se deberán encargar de llevar a sus pequeños a disfrutar de las actividades recreativas.

