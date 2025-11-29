inklusion.png Sitio accesible
Avenidas de CDMX cerradas por bloqueos, marchas y rodadas hoy 29 de noviembre

Varias calles y avenidas de la capital tendrán cortes a la circulación por diferentes movilizaciones sociales que se realizarán a lo largo del día de hoy.

Actualizado el 29 noviembre 2025 08:10hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

El C5 informó que hoy sábado 29 de noviembre se tienen previstos bloqueos , marchas y rodadas en varias alcaldías de la CDMX por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y buscar alternativas viales para evitar el tráfico.

Calles cerradas por bloqueos hoy

La coordinación general de solidaridad con Palestina realizará una marcha a las 16:00 horas desde el Hemiciclo a Juárez a la Embajada de los Estados Unidos de América.

En la alcaldía Magdalena Contreras habrá una manifestación a las 10:00 horas en Plaza Cívica Unidad Independencia Calz. de Quetzalcóatl y Blvd. Adolfo López Mateos, colonia Unidad Independencia IMSS.

Además, la colectiva feminista "Pan y rosas de México” realizará bloqueos en Jardín “San Fernando” Av. Hidalgo y San Fernando, colonia Guerrero, a las 13:00 horas.

El colectivo "La Comuna 4:20" llevará a cabo bloqueos a las 13:00 horas en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico.

Anonymous for the voices ciudad de México realizará una manifestación en Av. Francisco I Madero , colonia Centro Histórico, a las 16:00 horas.

La Asamblea Interuniversitaria y popular por Palestina llevará a cabo una manifestación a las 13:00 horas en Secretaría de Relaciones Exteriores Av. Juárez No. 20, colonia Centro.

La organización “Veeleaf" realizará bloqueos a las 18:00 horas en Hotel “Hyatt Regency México City Insurgentes” Av. Insurgentes Sur No. 724, colonia Del Valle.

Rodadas en CDMX

07:00 horas en Av. Tláhuac y Reno, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac; Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna con destino al Valle de las Cantimploras, Carretera Picacho Ajusco KM 25, alcaldía Tlalpan.

10:00 horas en Monumento a la Revolución con destino a colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Reloj Central de Xochimilco Vicente Guerrero y Av. 16 de Septiembre, colonia El Rosario, alcaldía Xochimilco.

13:00 horas en Av. Río Churubusco y Eje Central Lázaro Cárdenas colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez.

18:30 horas en Centro de Acopio La Virgen Oficial, Av. de El Parque, colonia Avante, alcaldía Coyoacán.

18:45 en Planetario Ing. Joaquín Gallo, Miguel Laurent No. 133, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

