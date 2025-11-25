VIDEO: Abandonan camioneta tras volcar en la Glorieta de los Insurgentes

Durante la madrugada de este martes 25 de noviembre de 2025, una camioneta color rojo volcó y cayó en la Glorieta de los Insurgentes , una de las zonas más transitadas de la CDMX por lo que se registró una intensa movilización policiaca.

Camioneta vuelca en la Glorieta de los Insurgentes

De acuerdo con los reportes, a las 04:25 horas, un policía de la Bancaria e Industrial llegó a la Glorieta de los Insurgentes para abrir paso al personas del Metro y se llevó una sorpresa al encontrar una camioneta roja accidentada.

De inmediato avisó a las autoridades y llegaron a la zona elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ), bomberos Vulcanos, policías de Tránsito, Auxiliar y Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Una grúa se llevó la camioneta al depósito VUH-1 y hasta el momento se desconoce cómo es que el vehículo fue abandonado en la glorieta; sin embargo, se realizarán las investigaciones correspondientes y se revisarán las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables del accidente.

🔴 Camioneta abandonada irrumpe la calma matutina en Glorieta Insurgentes. A las 04:25, un policía de la PBI descubrió el vehículo detenido. Lo más importante: No hay heridos ni daños al Metro



¿Qué pasa si choco y dejo el auto abandonado?

Abandonar un vehículo es un delito y se sanciona con 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Además, si chocas y solo hay daños materiales pueden dar con el dueño del vehículo por las placas y se puede levantar una denuncia ante el Ministerio Público y te darán un citatorio para deslindar responsabilidades y deberás pagar por los daños causados.

En caso de que el accidente haya provocado lesionados o muertos te podrán acusar de "omisión del socorro" y si el conductor iba en estado de ebriedad, drogas, etc se abrirá una carpeta de investigación y el responsable podría ir a prisión hasta por 5 años.

