Marchas por el “Día Naranja” causarán caos vial en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX; bloqueos hoy martes 25 de noviembre
La SSC alerta por un martes de locura: la alcaldía Cuauhtémoc concentrará 26 eventos, incluyendo marchas masivas por el Día Contra la Violencia.
La alcaldía Cuauhtémoc será nuevamente el epicentro de las mayores bloqueos y afectaciones viales y peatonales en la Ciudad de México (CDMX) este martes 25 de noviembre, debido a una agenda cargada de movilizaciones, concentraciones y actividades recreativas.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la demarcación concentrará la mayor parte de los eventos públicos programados.
En total, la SSC tiene registradas tres marchas, nueve concentraciones, dos citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento, lo que anticipa una jornada de alta carga en avenidas principales y zonas turísticas del centro de la capital.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Marchas feministas dominarán la agenda
Las movilizaciones más importantes están vinculadas a colectivos feministas y organizaciones que exigirán justicia por víctimas de violencia de género.
La primera marcha comenzará a las 11:00 horas, cuando el colectivo Justicia para Diana saldrá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo para exigir justicia en un caso de feminicidio .
Más tarde, a las 15:00 horas, el grupo Morras de Fuego iniciará su protesta en el Monumento a la Revolución, también con destino al Zócalo. Se prevé que durante su recorrido realicen pintas como forma de protesta contra la violencia machista.
A las 15:30 horas, la Coordinación 8M marchará desde la Glorieta de la Joven de Amajac o de Las Mujeres que Luchan hacia el Hemiciclo a Juárez o el Zócalo. Esta movilización forma parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , por lo que podría sumar a diversas colectivas y organizaciones feministas.
#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 25 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 25, 2025
🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/6T89AFgAX0
Concentraciones con posibilidad de bloqueos
Las concentraciones también podrían generar complicaciones en vialidades relevantes. A las 12:00 horas, el Movimiento Cannábico Mexicano se reunirá en el Senado para exigir la regulación de la marihuana, lo que podría afectar la circulación en Paseo de la Reforma .
A las 16:00 horas, el colectivo Lleca Escuchando la Calle realizará una protesta frente a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en Calzada San Antonio Abad, donde no se descartan bloqueos y pintas para exigir justicia por una mujer trans víctima de tortura.
Otros grupos se manifestarán en el Zócalo y la Fiscalía General de Justicia, aumentando la presión en la zona.
Transportistas cansados de la extorsión, la corrupción y la delincuencia en las carreteras
Rodadas y eventos artísticos elevan el flujo en la ciudad
Además de las manifestaciones, se llevarán a cabo cinco rodadas ciclistas, entre ellas una que partirá a las 06:45 horas de la Torre del Caballito hacia Juchitepec, Estado de México (Edomex), así como otra a las 20:00 horas desde la Alameda Central rumbo a Álvaro Obregón.
Los eventos de esparcimiento más concurridos se concentrarán en otras alcaldías: Sigur Rós se presentará en el Auditorio Nacional, Foster The People en el Pepsi Center y la Arena México tendrá función de lucha libre en la Cuauhtémoc.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.