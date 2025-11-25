Ballet “El Cascanueces” llega a Bellas Artes este 2025; fecha y horario para disfrutar el clásico navideño

Como parte de las actividades culturales de fin de año, Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes ( PILARES ) invita a la ciudadanía a disfrutar de una presentación especial de El Cascanueces 2025, con más de 500 niñas y niños de sus talleres de danza, baile y música en la Ciudad de México (CDMX).

La gala navideña será este viernes 28 de noviembre a las 11:30 horas en la Explanada de Bellas Artes, en Av. Juárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Detalles del Cascanueces 2025 en Bellas Artes

La gala contará con la participación de la Orquesta Opus 88, que acompañará la puesta en escena y dará vida musical a este clásico navideño compuesto por Piotr Ilich Tchaikovsky.

En esta versión, niñas, niños y talleristas presentarán un montaje innovador que integra distintos estilos:



Danza clásica

Danza folclórica

Danza contemporánea

Danza árabe y africana

Danza urbana

La presentación busca ser un ensamble artístico multidisciplinario e inclusivo que reúne las diversas expresiones de danza y música desarrolladas en los espacios PILARES.

Asimismo fomenta la convivencia , el sentido de pertenencia y la apropiación cultural del arte escénico.

El Cascanueces

"El Cascanueces" es un ballet clásico de la temporada navideña compuesto por Piotr Ilich Chaikovski y basado en el cuento de E.T.A. Hoffmann. La historia sigue a Clara y sus aventuras mágicas, que comienzan con un muñeco cascanueces de madera que cobra vida, en una producción que suele incluir música en vivo, coreografías de bailarines profesionales y escenografías elaboradas.

Resumen de la obra: Clara recibe un cascanueces como regalo de Navidad de su padrino, Herr Drosselmeyer. Durante la noche, el cascanueces cobra vida, la invita a un mundo mágico y se convierte en el príncipe para la aventura. Juntos, viajan a través de un mundo lleno de dulces, donde se encuentran con diversas danzas y figuras.

