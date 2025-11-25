inklusion.png Sitio accesible
Marcha del 25N EN VIVO: Avance y calles afectadas por Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer

Diferentes colectivos se han dado cita en el Ángel de la Independencia para la marcha del 25N por el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.

Hakbar Juárez | adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Hakbar Juárez

En el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer se lleva a cabo la Marcha del 25N en el primer cuadro de la Ciudad de México. Distintos colectivos se manifiestan en el Centro Histórico de la CDMX por lo que en adn Noticias le damos un seguimiento puntual a la movilización.

Calles afectadas por la marcha del 25N

LA movilización por el 25N inicia en punto de las 3:00 p.m. en la Glorieta de las Mujeres que Luchan y afectará las siguientes arterias del primer cuadro de la ciudad:

  • Avenida Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • 5 de Mayo

  • Zócalo Capitalino

Bloqueos hoy
