Marcha del 25N EN VIVO: Avance y calles afectadas por Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer

En el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer se lleva a cabo la Marcha del 25N en el primer cuadro de la Ciudad de México. Distintos colectivos se manifiestan en el Centro Histórico de la CDMX por lo que en adn Noticias le damos un seguimiento puntual a la movilización.

#25N | ¡Alerta de feminicidios en el país!🔴 📊 Según la CEPAL (@cepal_onu), en 2024 México concentró 852 feminicidios, lo que equivale a más del 22 % del total en América Latina y el Caribe (3,828 víctimas reportadas en 17 países



Te contamos🧵 pic.twitter.com/lor9m3qYgz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calles afectadas por la marcha del 25N

LA movilización por el 25N inicia en punto de las 3:00 p.m. en la Glorieta de las Mujeres que Luchan y afectará las siguientes arterias del primer cuadro de la ciudad: