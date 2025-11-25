Marcha del 25N EN VIVO: Avance y calles afectadas por Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
Diferentes colectivos se han dado cita en el Ángel de la Independencia para la marcha del 25N por el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
En el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer se lleva a cabo la Marcha del 25N en el primer cuadro de la Ciudad de México. Distintos colectivos se manifiestan en el Centro Histórico de la CDMX por lo que en adn Noticias le damos un seguimiento puntual a la movilización.
#25N | ¡Alerta de feminicidios en el país!🔴 📊 Según la CEPAL (@cepal_onu), en 2024 México concentró 852 feminicidios, lo que equivale a más del 22 % del total en América Latina y el Caribe (3,828 víctimas reportadas en 17 países— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2025
Calles afectadas por la marcha del 25N
LA movilización por el 25N inicia en punto de las 3:00 p.m. en la Glorieta de las Mujeres que Luchan y afectará las siguientes arterias del primer cuadro de la ciudad:
- Avenida Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- 5 de Mayo
Zócalo Capitalino
