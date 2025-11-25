Evacúan de último momento la Escuela Nacional de Antropología e Historia “ENAH” por amenaza de bomba

Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y maestros fueron evacuados de último momento hoy martes 25 de noviembre por una amenaza de bomba .

La institución decidió suspender las clases presenciales por el resto del día y llamó a la comunidad estudiantil mantenerse al pendiente de los avisos a través de redes sociales.

¿Qué se sabe de la amenaza de bomba?

La Coordinación de Protección Civil del plantel puso en marcha un proceso de revisión después de recibir el reporte de un supuesto artefacto explosivo dentro de una mochila. De acuerdo con la información, alrededor de las 10:40 de la mañana cuando se notificó de la amenaza.

Afuera de las instalaciones se encuentran cerca de 750 personas, así como personal de emergencias, entre ellas el equipo Zorro, especializado en explosivos.

Amenaza de bomba en Prepa 5 UNAM: Encuentran extraño artefacto en instalaciones [VIDEO] Elementos de seguridad encontraron una maleta con un celular conectado a un contador numérico y dos botellas de agua color azul en la Prepa 5 de la UNAM.

Estudiantes y alumnos evacúan instalaciones

A través de redes sociales algunos internautas compartieron el momento justo de la evacuación y el comienzo de la inspección de las instalaciones por parte de las autoridades. Hasta el momento se desconoce por qué vía llegó la amenaza de bomba, sin embargo se espera un comunicado más preciso por parte de las autoridades del plantel.

🔴 *EVACUACIÓN POR SUPUESTA AMENAZA DE B0MB4, ENAH.*



En estos momentos protección civil de la ENAH incia un proceso de evaluación de las instalaciones luego de según informaron llegó informaran llegara una supuesta “amenaza de bomba”. No se ha aclarado por qué medio llegó. pic.twitter.com/yF5anSqHYt — RadioZapote (@RadioZapote) November 25, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

