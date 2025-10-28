inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Video

Personal de salud bloquea Av. 506 en la alcaldía GAM

El personal de salud está denunciando abusos laborales y falta de insumos en el Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón; bloqueo fue sobre Av. 506.

Compartir:
Publicado por: Yael Toribio

  • Personal de salud bloqueó la Av. 506 en la alcaldía GAM
  • El corte a la circulación se dio a la altura de la Av. 517
  • Denuncian falta de insumos en el Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón
  • El bloqueo se realizó alrededor de las 10:00 de la mañana de este 28 de octubre
  • SSC CDMX realizó desvíos en la circulación
CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!