Personal de salud bloquea Av. 506 en la alcaldía GAM
El personal de salud está denunciando abusos laborales y falta de insumos en el Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón; bloqueo fue sobre Av. 506.
Publicado por: Yael Toribio
- Personal de salud bloqueó la Av. 506 en la alcaldía GAM
- El corte a la circulación se dio a la altura de la Av. 517
- Denuncian falta de insumos en el Hospital Pediátrico de San Juan de Aragón
- El bloqueo se realizó alrededor de las 10:00 de la mañana de este 28 de octubre
- SSC CDMX realizó desvíos en la circulación