Así es el plan para “superiluminar” el Centro Histórico de la CDMX

Los preparativos en la Ciudad de México (CDMX) rumbo al Mundial 2026 continúan y recientemente la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, dio a conocer el Plan Integral para la Recuperación y Mejoramiento del Centro Histórico el cual incluye una superiluminación.

El nuevo proyecto tiene la finalidad de que las y los ciudadanos, así como visitantes nacionales y extranjeros disfruten del Centro Histórico, uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué consiste el Plan Integral para la Recuperación y Mejoramiento del Centro Histórico?

Clara Brugada señaló que "es una obligación" que el Centro Histórico esté recuperado integralmente para brindar una imagen adecuada y los espacios públicos sean correctos.

El plan consiste en recuperar todas las plaza, así como sus esculturas, así como espacios de convivencia. Los mejoramientos se enfocarán en los siguientes temas:

Seguridad

Implementación de espacios recreativos o ludicalles

Espacios para todos los miembros de la familia

¿Quién se encargará del plan de superiluminación?

La jefa de gobierno, en coordinación con la Autoridad del Centro Histórico, encabeza por Carlos Cervantes Godoy, pondrán en marcha mejoras que no solo corresponden al mobiliario urbano, sino que realizará un gran proyecto de iluminación en la zona.

Así que tenemos un conjunto de propuestas, para que cada vez más y más lugares del Centro Histórico, sean activados, mejorados, recuperados -dijo Clara Brugada.

¿Cuándo iniciará el plan de "superiluminación"?

De acuerdo con Clara Brugada, el plan ya arrancó y tiene previsto "superiluminar" 52 kilómetros de calles en el Centro Histórico de la capital del país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.