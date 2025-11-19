Tras ser golpeada y detenida en la marcha de la Generación Z, liberan a Daniela Toussaint; salió en silla de ruedas

Después de cuatro días detenida por acudir a la marcha de la Generación Z , durante la madrugada de este miércoles 19 de noviembre fue puesta en libertad Daniela Toussaint, joven que se hizo viral en redes sociales por la brutalidad con la que fue golpeada por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

La joven originaria de Guadalajara, Jalisco permaneció durante cuatro días detenida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, esto luego de ser acusada por el supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.

¿Cómo fue la detención de Daniela Toussaint?

Fue en pláticas con medios nacionales tras quedar en libertad, que Daniela Toussaint reveló que fueron los mismos agentes de la SSC CDMX quienes la engañaron para después ser aprehendida, golpeada y vulnerada solo por estar documentando lo ocurrido durante la marcha del pasado sábado 15 de noviembre.

Yo estaba nada más documentando toda la marcha. De hecho tengo vídeos de cuando me golpearon y me sometieron. Me engañaron porque a mí un policía me llamó y me dijo que él me iba a llevar a una zona segura. Me llevaron entre los granaderos, me patearon y me abrieron la cabeza -mencionó Toussaint tras quedar en libertad.

Entre lágrimas, la joven originaria de Guadalajara mencionó que durante varios minutos pensó que se replicaría la tragedia del 1968, señalando que sintió cómo su vida corrió peligro. Aunado a ello, mencionó que en su último día como detenida, las autoridades únicamente le proporcionaron una rebanada de pizza como alimento.

¿Qué le pasó a Daniela Toussaint?

De acuerdo con la misma Daniela Toussaint, derivado de su detención solo por acudir a la marcha del pasado 15 de noviembre, terminó con una fractura en su tobillo, así como con lesiones en la cabeza que requirieron de cuatro y siete puntadas respectivamente.

Por otro lado, mencionó que se le detectaron daños en una de sus costillas, además de que derivado de la detención no pudo dormir durante el tiempo que permaneció recluida en Santa Martha Acatitla.

Liberan a 11 detenidos tras la marcha de la Generación Z el 15 de noviembre

Vale la pena mencionar que la misma Fiscalía de la CDMX informó que de las 29 personas detenidas tras la marcha de la Generación Z, 19 casos han sido judicializados.

Pese a ello, mencionó que 13 de los detenidos fueron vinculados a proceso mientras que 5 quedaron “en duplicidad de término”.

