Sigue el robo de combustible en México; hallan túneles y toma clandestina en ductos de Pemex en Observatorio

Durante la tarde de este miércoles 19 de noviembre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), dio a conocer que se logró asegurar una toma clandestina en los ductos de Pemex que recorren la colonia Observatorio de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las autoridades dieron a conocer que también se hallaron túneles y diversas herramienta consideradas de uso profesional, las cuales fueron utilizadas para el robo de combustible en una casa de la colonia ya mencionada.

¿En dónde encontraron la toma clandestina en los ductos de Pemex?

De acuerdo con la información oficial emitida por la misma SGIRPC de la Ciudad de México (CDMX), la toma clandestina de combustible en los ductos de Pemex se encontró en la calle Gobernador M. González Calderón de la colonia Observatorio.

Se mencionó que fue el pasado martes 18 de noviembre que se tuvo el conocimiento de este ducto ilegal para el robo de combustible, por lo cual se acudió este miércoles a la zona referida con las órdenes correspondientes para la investigación.

De acuerdo con información recabada por Jesús Arias, reportero de adn Noticias, fue en el domicilio marcado con el número 74 de la calle ya referida, que se localizaron al menos dos túneles con una profundidad aproximada a los 8 metros, los cuales serían utilizados para el robo de combustible.

Este miércoles acudimos a la calle Gobernador M. González Calderón en la colonia Observatorio de la @AlcaldiaMHmx en donde recibimos un reporte de una toma clandestina.



Al arribar al lugar, en coordinación con personal de logística e inteligencia de @Pemex, @GN_MEXICO_ y la… pic.twitter.com/KrmEKaQ8C8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 19, 2025

Niegan riesgo de explosión en la colonia Observatorio

Más allá de las labores de seguridad implementadas por las autoridades capitalinas, el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe informó que se han descartado riesgos de explosión y otras emergencias a raíz de la toma clandestina .

Pese a ello, mencionó que en el lugar se encontraron cortes profundos para el robo del combustible, por lo cual “se tiene que investigar qué autoridades federales están involucradas” en el robo antes mencionado.

Siguen casos de huachicol en México

Vale la pena mencionar que el robo de combustible sigue ganando terreno en diferentes partes de la República Mexicana, pues cada vez son más los reportes de hallazgos de tomas clandestinas en los ductos de Pemex.

