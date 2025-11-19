Caos vehicular en Periférico Norte hoy miércoles 19 de noviembre, las filas son kilométricas

Un gran caos vehicular se registra hoy 19 de noviembre sobre Periférico Norte , por lo que se recomienda a los conductores salir con anticipación para llegar a sus destinos.

De acuerdo con los primeros reportes, se registran largas filas en Periférico Norte desde Satélite hasta Avenida Lomas Verdes, Estado de México.

¿Por qué hay caos vehicular en Periférico Norte?

Las largas filas comenzaron a formarse después de un accidente en el segundo piso de Periférico entre tres vehículos. En el lugar ya se encuentran los servicios de emergencia para atender la situación, sin embargo debido a las afectaciones en los carriles ya se reportan embotellamientos.

A través de las redes sociales los conductores ya comenzaron a reportar tráfico pesado y exhortaron a los conductores que se dirigen a la vialidad a buscar otras rutas para evitar resultar afectados.

¡Precaución! ⚠️ Encontrarás un accidente en el segundo piso de Periférico a la altura de Palmas. Servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar pic.twitter.com/5BiwdqJAuz — TV Azteca CDMX (@TVAztecaCDMX_) November 19, 2025

El pasado 25 de octubre un tráiler volcó sobre un costado derecho en Periférico Norte , a la altura de la calle Esfuerzo Nacional, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El chofer del tráiler operaba aparentemente en exceso de velocidad, lo cual habría influido en que perdiera el control de la pesada unidad. Tras el accidente el chofer descendió de la cabina y huyó del sitio. Debido a que la unidad quedó sobre el pavimento se registraron graves afectaciones viales.

