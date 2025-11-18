Líneas del Metro CDMX saturadas hoy 18 de noviembre después del puente

Atención usuarios del Metro CDMX porque hoy martes 18 de noviembre se reportan retrasos de más de 20 minutos en varias líneas, sobre todo en la 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña y la 3, de Indios Verdes a Universidad.

Después del puente largo por el anivesario de la Revolución se registra alta afluencia en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que diariamente traslada a miles de personas a sus destinos.

¿Qué pasa en la Línea 2 del Metro CDMX?

Usuarios que se encuentran en la Línea 2 aseguran que los tiempos de espera de los trenes es de 20 minutos en dirección a Tasqueña, por lo que se preguntan qué es lo que pasa. Debido a los retrasos que hay desde el comienzo del servicio algunas estaciones están saturadas, entre ellas:

Cuatro Caminos

Tacuba

Revolución

Hidalgo

Bellas Artes

Pino Suárez

Chabacano

Ermita

Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX

La Línea 3 del Metro nuevamente es una de las más afectadas este martes, debido a que los retrasos van de los 8 hasta los 15 minutos y desde temprano se registra gran cantidad de personas, sobre todo en las estaciones:

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

Guerrero

Hidalgo

Centro Médico

Zapata

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 18, 2025

Retrasos en la Línea 1 del Metro

A tan solo un día de la reapertura total de la Línea 1 tras obras de remodelación, usuarios reportan retrasos de trenes, ya que los tiempos de espera van de los 10 hasta los 15 minutos.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 1.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 18, 2025

