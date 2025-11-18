Marchas y bloqueos provocarán cierres viales en varias alcaldías de CDMX
Durante gran parte del día se llevarán a cabo diversas movilizaciones en varias alcaldías de la CDMX por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.
Durante el día de hoy martes 18 de noviembre se llevarán a cabo 2 marchas y 8 bloqueos en diferentes zonas de la CDMX, y para que no te quedes varado en el tráfico, en adn Noticias te decimos qué calles tendrán afectaciones.
¿En qué alcaldías de CDMX habrá bloqueos hoy?
Alcaldía Cuauhtémoc
El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas realizará una marcha a las 12:00 horas en el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.
Alcaldía Gustavo A. Madero
Por otro lado, el Comité de participación y acompañamiento estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura "Unidad Zacatenco" del Instituto Politécnico Nacional ( IPN ) llevarán a cabo una marcha a las 16:00 horas en Av. Juan de Dios Bátiz, colonia Adolfo López Mateo.
Además, habrá movilizaciones sociales en las siguientes zonas de la capital:
09:00 horas en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas ubicada en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, colonia Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.
10:15 en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
11:00 horas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos No. 1968, colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón.
11:30 horas en Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México ubicado en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
12:00 horas en Oficinas del Frente Cívico Nacional ubicado en Viaducto Río Becerra No. 26, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.
También se tiene prevista una concentración en el Senado de la República ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
12:30 horas en Oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en Av. Universidad No. 1200, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
13:00 horas en Coordinación Operativa de la Gubernatura de Guerrero en la Ciudad de México ubicada en Arquímedes No. 147, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Afectaciones por otros eventos
Además, habrá tráfico pesado cerca del Auditorio Nacional , Centro Banamex y la Arena México debido a que se realizarán eventos artísticos, culturales y deportivos por lo que se recomienda tomar previsiones.
