“Me quitaron el celular y me amenazaron con que me iban a desaparecer"; relata víctima de policías en marcha de la Generación Z

El sábado 15 de noviembre, miles de jóvenes de la Generación Z y sus familias marcharon pacíficamente del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir un México mejor
Reyna Pacheco, una estudiante menor de edad y emprendedora, fue con su hermana y su mamá. Nunca imaginó que terminaría robada, golpeada, jalada del cabello y amenazada de muerte por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadan
Aseguró que se encontraban únicamente parados y le robaron el teléfono
Lo que vivió Reyna no fue un incidente aislado, fue parte de una represión indiscriminada contra familias, adultos mayores y jóvenes que no estaban haciendo absolutamente nada