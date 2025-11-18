inklusion.png Sitio accesible
“Me quitaron el celular y me amenazaron con que me iban a desaparecer"; relata víctima de policías en marcha de la Generación Z

Reyna Pacheco, estudiante menor de edad, fue con su hermana y mamá a la marcha de la generación Z, pero nunca imaginó que terminaría robada y golpeada por policías.

Actualizado el 18 noviembre 2025 11:10hrs
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • El sábado 15 de noviembre, miles de jóvenes de la Generación Z y sus familias marcharon pacíficamente del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir un México mejor
  • Reyna Pacheco, una estudiante menor de edad y emprendedora, fue con su hermana y su mamá. Nunca imaginó que terminaría robada, golpeada, jalada del cabello y amenazada de muerte por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadan
  • Aseguró que se encontraban únicamente parados y le robaron el teléfono
  • Lo que vivió Reyna no fue un incidente aislado, fue parte de una represión indiscriminada contra familias, adultos mayores y jóvenes que no estaban haciendo absolutamente nada
CDMX
