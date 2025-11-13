inklusion.png Sitio accesible
Cierran estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX hoy 13 de noviembre

Las líneas 2 y B del Metro CDMX están paralizadas este jueves y los usuarios deben salir con anticipación ante los retrasos; el transporte cerró dos estaciones.

Actualizado el 13 noviembre 2025 06:50hrs
Escrito por: Adriana Pacheco

El Metro CDMX informó de último momento que las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende de la Línea 2 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones y salir con anticipación para llegar a su destino.

El servicio recomendó a los usuarios usar como alternativas San Antonio Abad de la Línea 2, San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de ambas líneas antes mencionadas.

¿Qué pasa en la Línea 5 del Metro CDMX?

Usuarios reportan que la Línea 5, que va de Politécnico a Pantitlán, está colapsada debido a los retrasos de hasta 20 minutos. Ante los comentarios de enojo en las redes sociales, el Metro CDMX señaló que se estaban realizando maniobras para retirar un objeto metálico de la zona de vías.

Las estaciones más afectadas son:

  • Politécnico
  • Instituto del Petróleo
  • La Raza
  • Consulado
  • Oceanía
  • Pantitlán

Saturada la Línea B del Metro CDMX

La Línea B , que va de Ciudad Azteca a Buenavista, es otra de las rutas del Metro CDMX que está colapsado, debido a los tiempos de espera son de más de 15 minutos. De acuerdo con los usuarios, los trenes están parados en Ecatepec y el andén ya está "llenísimo".

