Cierran estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX hoy 13 de noviembre

El Metro CDMX informó de último momento que las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende de la Línea 2 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones y salir con anticipación para llegar a su destino.

El servicio recomendó a los usuarios usar como alternativas San Antonio Abad de la Línea 2, San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de ambas líneas antes mencionadas.

#AvisoMetro: Al momento se abre la estación Pino Suárez de Línea 2. Permanecen cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 13, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasa en la Línea 5 del Metro CDMX?

Usuarios reportan que la Línea 5, que va de Politécnico a Pantitlán, está colapsada debido a los retrasos de hasta 20 minutos. Ante los comentarios de enojo en las redes sociales, el Metro CDMX señaló que se estaban realizando maniobras para retirar un objeto metálico de la zona de vías.

Las estaciones más afectadas son:

Politécnico

Instituto del Petróleo

La Raza

Consulado

Oceanía

Pantitlán

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 5, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (termo) de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 13, 2025

Saturada la Línea B del Metro CDMX

La Línea B , que va de Ciudad Azteca a Buenavista, es otra de las rutas del Metro CDMX que está colapsado, debido a los tiempos de espera son de más de 15 minutos. De acuerdo con los usuarios, los trenes están parados en Ecatepec y el andén ya está "llenísimo".

6min la LB dirás entre estaciones ya ll3va 10min parado en villa de aragon y 10 min que trajo en llegar dirección Buenavista porque Azteca si avanza — UKINO PELUSA (@ukinopelusa) November 13, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

