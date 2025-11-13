Hoy No Circula jueves 13 de noviembre; los autos que no circulan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula está vigente este jueves 13 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex) que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este jueves no podrán circular los automóviles con:



Engomado verde

Terminación de placa 1 o 2

Holograma 1 y 2

La restricción se aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas; su objetivo es reducir las emisiones contaminantes en una de las zonas con mayor tráfico vehicular del país.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 13 de noviembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 13, 2025

Exentos del programa Hoy No Circula

Podrán circular sin restricciones los vehículos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público , taxis, unidades de emergencia, servicios urbanos y vehículos con Pase Turístico vigente.

Las autoridades recordaron que el programa puede modificarse en caso de contingencia ambiental o días festivos oficiales, cuando se suspenden las restricciones temporalmente.

Multas y sanciones por incumplir en CDMX y Edomex

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) realiza operativos, principalmente, en avenidas como Viaducto, Periférico, Insurgentes, Calzada de Tlalpan y Eje 3 Oriente, con el fin de verificar el cumplimiento del programa.

Los automovilistas que no respeten las disposiciones podrían ser sancionados con una multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a tres mil 394 pesos en 2025.

En caso de reincidencia, los vehículos pueden ser remitidos al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia.

Clima y condiciones viales en el Valle de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día parcialmente despejado, con temperaturas entre 9°C y 25°C, además hay baja probabilidad de lluvias, aunque el ambiente será frío.

Se recomienda manejar con precaución ante posibles bancos de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en las partes altas o montañosas de la capital y el Edomex.

Recomendaciones para los ciudadanos

Verifica tu estatus en la app Aire CDMX o en el portal de Sedema

o en el portal de Sedema Planea tus traslados y evita zonas con alta carga vehicular

y evita zonas con alta carga vehicular Mantente atento a los reportes de la CAMe

Recuerda que cumplir con el Hoy No Circula contribuye a mejorar la calidad del aire y a mantener una movilidad más segura

