EN TIEMPO REAL: Así avanzan los bloqueos y marchas de la CNTE en CDMX; alternativas viales

Desde la madrugada de este jueves 13 de noviembre, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaron al Zócalo capitalino para realizar un mitin frente a Palacio Nacional.

Su exigencia central es la eliminación total de la reforma educativa, la reinstalación de los docentes cesados y mejoras salariales.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), comenzaron a concentrarse desde las 6:00 horas, mientras se desplegaron elementos de la policía antimotines y personal de tránsito para resguardar el área.

¡Mañana complicada! ⚠️ Integrantes de la CNTE llegan a Correo Mayor y Moneda tras pretender impedir "La Mañanera". Colocan sus mantas en las vallas metálicas que se encuentran instaladas



EN TIEMPO REAL: ¿Cómo avanza la marcha de la CNTE en CDMX?

08:00 horas: Maestros comienzan a avanzar hacia la Cámara de Diputados . Hay cortes viales en avenida Fray Servando, avenida San Pablo, Eje 1 Oriente y Congreso de la Unión.

. Hay cortes viales en avenida Fray Servando, avenida San Pablo, Eje 1 Oriente y Congreso de la Unión. 07:50 horas: el mitin continúa en la plancha del Zócalo , mientras algunos contingentes comienzan a organizarse para avanzar hacia San Lázaro.

, mientras para avanzar hacia San Lázaro. 07:20 horas: integrantes de la CNTE intentan tirar vallas que protegen Palacio Nacional con el fin de que no comenzara la Mañanera.

La CNTE ha anunciado que mantendrá sus protestas hasta recibir una respuesta formal del Gobierno federal a sus demandas laborales y educativas.

Información en desarrollo...

