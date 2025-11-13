Marcha de la CNTE desde el Zócalo; bloqueos y plantones en CDMX hoy jueves 13 de noviembre

La Ciudad de México (CDMX) vivirá una jornada intensa de movilizaciones y eventos este jueves 13 de noviembre, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encabezando la marcha principal del día desde las primeras horas del día.

Además, las autoridades capitalinas alertaron sobre bloqueos, cierres viales y alta concentración de personas en distintas alcaldías, especialmente en Cuauhtémoc, donde se espera la mayor afectación.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 13 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/z548ZWmugf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 13, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La CNTE toma el Zócalo y marchará hacia San Lázaro

Desde la madrugada de este jueves, cientos de integrantes de la CNTE arribaron a la explanada del Zócalo, donde iniciaron un mitin frente a Palacio Nacional para exigir la eliminación total de la reforma educativa, la reinstalación de maestros cesados y mejoras salariales.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), el contingente —que podría superar las cinco mil personas— saldrá alrededor de las 09:00 horas rumbo a la Cámara de Diputados —en la alcaldía Venustiano Carranza—, donde prevén instalar un plantón indefinido.

Policías capitalinos realizaron desde temprano cortes viales en las principales avenidas del primer cuadro de la capital: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente, además de cierres en accesos al Zócalo, para prevenir que vehículos particulares se acerquen a la zona.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la CNTE no descartó realizar acciones simultáneas, como la liberación de casetas de acceso a la capital.

Otros bloqueos, manifestaciones y peregrinaciones en la capital

Además, la Comunidad Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Tlalpan podría generar bloqueos parciales en avenidas principales de la alcaldía al sur de la capital; todo a partir de las 12:00 horas.

En la alcaldía Venustiano Carranza, además de las manifestaciones de la CNTE, también se prevé un mitin del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX en San Lázaro , alrededor de las 09:00 horas.

Mientras que en Cuauhtémoc, el grupo Morras Contra la Violencia Institucional podría realizar manifestaciones en la Glorieta de la Joven de Amajac o de Las Mujeres que Luchan, esto a partir de las 13:00 horas.

También se prevé una peregrinación de conductores de ADO desde la Glorieta de Peralvillo hacia la Basílica de Guadalupe , con la participación de unas 300 personas.

Comienzan a llegar peregrinos a la Basílica de Guadalupe previo al 12 de diciembre [VIDEO] Decenas de peregrinos comenzaron a llegar a las afueras de la Basílica de Guadalupe en la alcaldía GAM por motivos de las celebraciones del 12 de diciembre.

Rodadas ciclistas y eventos masivos complicarán el tránsito

A las movilizaciones se suman tres rodadas ciclistas con rutas hacia el Centro Histórico y el Parque Los Dinamos, además de 16 eventos culturales y deportivos en distintas alcaldías.

Los espectáculos con mayor afluencia serán los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros con 70 mil asistentes; María José en el Auditorio Nacional, así como la semifinal de la Liga MX Femenil entre Tigres vs Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

Autoridades recomiendan evitar la zona centro y vialidades principales, usar transporte público, aunado a mantenerse informados a través de las cuentas de X @OVIALCDMX y @SSC_CDMX ante cualquier cambio en las rutas de manifestación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.