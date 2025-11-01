¡Que tu carro no caiga en la tumba! Restricciones sabatinas en CDMX este 1º de noviembre

El programa Hoy No Circula sábado 1º de noviembre de 2025 aplica desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en la Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los carros con holograma 2 y aquellos con holograma 1 cuya placa termine en número impar deberán suspender su circulación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La medida incluye a las 16 alcaldías de la CDMX y a 18 municipios conurbados del Edomex, con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación atmosférica en la región.

¿Por qué se mantiene el programa Hoy No Circula en sábado?

El Hoy No Circula sabatino forma parte de la estrategia permanente de control de emisiones, ya que los fines de semana se registra un incremento en el uso de automóviles particulares. Las autoridades ambientales buscan equilibrar la movilidad con la protección del aire, especialmente en temporadas con alta concentración de ozono o partículas contaminantes.

Excepciones y vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos del programa los carros eléctricos, híbridos, con holograma 0 y 00, así como los de servicio público, emergencia, funerarios y transporte escolar. También pueden circular los autos foráneos con permiso temporal o turístico, siempre que cumplan con la verificación correspondiente.

Recomendaciones para los automovilistas

La Sedema exhorta a los conductores a planificar sus recorridos y optar por transporte público o bicicletas para reducir la carga vehicular. Asimismo, recomienda mantener los vehículos en buen estado mecánico, ya que un mal mantenimiento puede incrementar las emisiones contaminantes y derivar en sanciones.

¿Los radares de velocidad en CDMX están descompuestos? [VIDEO] Diversos conductores de la CDMX han presentado quejas por el mal funcionamiento de los radares de velocidad en algunas de las principales vías de la ciudad.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Circular en día restringido puede generar una multa de hasta 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 2,000 pesos, además del retiro temporal del vehículo al corralón. Las autoridades realizan operativos en puntos estratégicos para verificar el cumplimiento del programa.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.