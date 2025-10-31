Cierres viales por bloqueos y rodadas hoy en varias alcaldías de CDMX

Hoy viernes 31 de octubre se tienen previstos bloqueos , rodadas y movilizaciones en distintas alcaldías de la CDMX y para que no te quedes atrapado en el tráfico te decimos qué calles estarán cerradas y así llegues a tiempo a tu destino.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá cortes a la circulación en:

08:00 horas en Manzanillo 49, Col. Roma Sur; Atlixco 12, Col. Condesa; Miguel Ángel de Quevedo 1098, Col. Parque San Andrés; Periférico Sur 4829, Col. Parques del Pedregal.

11:00 horas en Ignacio Allende y Vicente Guerrero, Col. San Miguel Topilejo.

12:00 horas en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro; Rinconada de Jesús y José Maria Pino Suárez, Col. Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, Col. Tabacalera; Av. Juárez 14, Col. Centro;S. Lorenzo 290, Col. del Valle Sur.

16:00 horas en Av. Álvaro Obregón 269, Col. Roma Norte; Corregidora 115, Col. Centro rumbo a Plaza de la Constitución s/n (Zócalo Capitalino), Centro Histórico; Av. Juan de Dios Bátiz, Col. Adolfo López Mateos.

17:00 horas en Av. Juárez 50, Col. Centro Histórico; Calz. San Antonio Abad, Col. Vista Alegre.

18:00 horas en Camelia 202, Col. Guerrero rumbo a diferentes calles de la Col. Guerrero.

Rodadas en CDMX hoy

17:30 horas en Av. Constitución e Insurgentes, Col. Sal Lorenzo Tlacoyucan, Alcaldía Milpa Alta.

18:00 horas en Camino Viejo a San Francisco Tecoxpa, Col. San Francisco Tecoxpa, Alcaldía Milpa Alta .

18:30 horas en Camino Real a Tetelco y De la Palmas, Col. San Juan Ixtayopan, Alcaldía Tláhuac; Av. Morelos y Av. 5 de Mayo Poniente, Col. San Antonio Tecómitl, Alcaldía Milpa Alta; Av. Morelos Poniente 27, Col. San Salvador Cuauhtenco IV Sección, Alcaldía Milpa Alta.

19:00 horas en Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Col. Joyas de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Cometiste una infracción? Recupera los puntos de tu licencia paseando perros en CDMX [VIDEO] Si tienes fotocívicas puedes recuperar tus puntos de la licencia cuidando y paseando perros del Centro de Transferencia Canina de CDMX y hasta podrías terminar adoptando a un lomito.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.