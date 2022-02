La delincuencia no cesa en México y en el mundo, y cada vez los delincuentes encuentran nuevas formas para seguir delinquiendo y cometiendo fechorías, sobre todo en lo que respecta al robo de vehículos. Así es el car hacking, el nuevo modus operandi de los amantes de lo ajeno, en el que hacen uso de la tecnología de los vehículos para hurtarlos.

¿Qué es el car hacking y en qué consiste?

A diferencia de cientos de robos con violencia que se registran en México, el car hacking funciona de manera diferente y en ocasiones es hasta imperceptible. Esta modalidad se presenta con mayor frecuencia en modelos recientes que incluyen sistemas inteligentes, ya que a través de las señales emitidas es que los delincuentes pueden perpetrar el acto.

La firma española Confirma Sistemas, dedicada al desarrollo de herramientas de seguridad, señaló que el car hacking inicia antes de que los usuarios puedan siquiera notarlo. Los delincuentes realizan un proceso de rastreo a través del cual identifican cuáles son los puntos vulnerables del sistema, para ubicar qué señales del vehículo están desprotegidas.

Regularmente hacen uso del Bluetooth o WiFi que actualmente integran muchos vehículos. Una vez que los delincuentes han obtenido la información, manipulan y sustraen los datos recopilados, ya que con estos pueden descifrar los códigos con los que podrán acceder al auto, por lo que únicamente deberán aguardar el momento oportuno para sustraerlo.

Las llaves inteligentes de los nuevos vehículos cuentan con avanzados sistemas, y a través de ellos es que los ladrones pueden vulnerar la seguridad de los autos y así robarlos. Los datos obtenidos de las llaves inteligentes se transfieren a un llavero ajeno que abre la puerta de los vehículos.

Aunque este proceso (car hacking) parezca complejo, no lo es, ya que puede realizarse desde un dispositivo móvil.

¿Cómo prevenir o evitar el car hacking?

Para evitar el robo de vehículos hay que verificar que ninguna de las ventanillas quede abierta; así como que la cajuela no pueda abrirse por un tercero cuando el auto esté estacionado; que las puertas estén bien cerradas; que no haya nadie sospechoso alrededor; no transitar por zonas solitarias. Sin embargo, todo esto es poco funcional ante el car hacking.

Para evitar el car hacking se recomienda no conectarse a señales Bluetooth desconocidas; apagar el vehículo cuando no esté en uso; verificar que en las pantallas del auto no existe un comportamiento extraño.

También se recomienda observar el sistema de apertura de puertas, es decir, que el auto reaccione a la primera señal de la llave y sin dificultad alguna. En caso de notar alguna falla, lo recomendable será llevar el auto a revisión.

adn40, la noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap