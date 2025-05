Gobierno CDMX confirma renuncia de Guillermo Calderón, director del Metro

Por medio de la presente, me permito manifestarle que con esta fecha es mi voluntad libre de toda coacción física o moral, renunciar de manera irrevocable al puesto de Director General del Sistema de Transporte Colectivo... Así mismo, le hago saber que he recibido el pago de todas y cada una de las percepciones correspondientes a mis servicios prestados hasta el día de la fecha y he disfrutado de todos y cada uno de los derechos y beneficios que me correspondieron