¿Tienes engomado verde? Mejor revisa el Hoy No Circula para este jueves 25
Hay varios autos que se pueden salvar del Hoy No circula en la Ciudad de México y el Estado de México, pero hay otros miles que deben de cuidarse este jueves.
El Hoy No Circula aplicará para todos los autos que tienen engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas de verificación 1 y 2, aplicando en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en la mayoría de los municipios del Estado de México (Edomex).
Recordemos que el programa aplica desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 pm, por lo que los policías de tránsito tienen este horario para multar a todas las personas que incumplan con el programa.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Por qué se aplica el Hoy No Circula?
El programa del Hoy No Circula comenzó a aplicarse desde hace décadas en la Ciudad de México, con el objetivo de mantener bajos los niveles de contaminación en la capital.
Así, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) se encargó de organizar el programa para que sea equitativo con los conductores y afecte exclusivamente a los vehículos más viejos, que, por ende, son los que más emisiones contaminantes tienen.
Lista de municipios donde aplica el Hoy No Circula
Recordemos que aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y también en una larga lista de municipios del Estado de México como lo son
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de BerriozábalCuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Multa oficial por incumplir el Hoy No Circula
Por último, lo más importante es cumplir con el programa para evitar la multa , ya que podría ser un duro golpe al bolsillo de las personas, considerando que puede ir de los $2074 hasta los $3112 pesos (de 10 a 30 Unidad de Medida Actualizada), sin mencionar que, dependiendo de cada infractor, la situación podría ameritar corralón y eso sería un gasto adicional a la multa.
Así ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.