¿Tienes engomado verde? Mejor revisa el Hoy No Circula para este jueves 25 

El Hoy No Circula aplicará para todos los autos que tienen engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas de verificación 1 y 2, aplicando en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en la mayoría de los municipios del Estado de México (Edomex).

Recordemos que el programa aplica desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 pm, por lo que los policías de tránsito tienen este horario para multar a todas las personas que incumplan con el programa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué se aplica el Hoy No Circula?

El programa del Hoy No Circula comenzó a aplicarse desde hace décadas en la Ciudad de México, con el objetivo de mantener bajos los niveles de contaminación en la capital.

Así, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) se encargó de organizar el programa para que sea equitativo con los conductores y afecte exclusivamente a los vehículos más viejos, que, por ende, son los que más emisiones contaminantes tienen.

Lista de municipios donde aplica el Hoy No Circula

Recordemos que aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y también en una larga lista de municipios del Estado de México como lo son



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de BerriozábalCuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Multa oficial por incumplir el Hoy No Circula

Por último, lo más importante es cumplir con el programa para evitar la multa , ya que podría ser un duro golpe al bolsillo de las personas, considerando que puede ir de los $2074 hasta los $3112 pesos (de 10 a 30 Unidad de Medida Actualizada), sin mencionar que, dependiendo de cada infractor, la situación podría ameritar corralón y eso sería un gasto adicional a la multa.

Así ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX [VIDEO] La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia ya dejó a más de 20 personas sin vida; investigaciones revelan más detalles del caso.