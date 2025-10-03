¡Viernes caótico en el Metro CDMX! Estas líneas presentan retrasos y aglomeraciones hoy 3 de octubre

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) transita hoy viernes con operaciones irregulares, marcado por retrasos y afluencia elevada en varias líneas del sistema. Usuarios reportan lentitud en la circulación de trenes y dificultades para movilizarse, lo que pone en evidencia los retos que enfrenta la red frente a la demanda diaria.

En adn Noticias te damos a conocer cómo incia el servicio del Metro CDMX y Metrobús este viernes 3 de octubre de 2025.

¿El metro de la Ciudad de México está funcionando?

Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) informan que durante esta mañana, el avance de los trenes en todas sus líneas es regular. Sin embargo, los usuarios indican todo lo contrario.

Las y los capitalinos que se trasladan a sus centros de trabajo y escuelas aseguran que hay demoras importantes en la Línea 7 del Metro.

"¿L7 por qué no avanza? cada día el servicio es más deficiente”, "¿Qué pasa de nuevo en la Línea 7? Una vez más parándose cinco minutos en cada estación”, "¡Otra vez la Línea 7 parada!"; exponen en X.

Alta afluencia en la Línea 9 del Metro de la CDMX

Este viernes 3 de octubre de 2025, la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México presenta una alta afluencia de usuarios, especialmente en estaciones clave como Pantitlán, donde la demanda ha aumentado considerablemente.

La gran cantidad de pasajeros de la “hora pico” ha generado algunas dificultades en el acceso en estaciones principales.

Colapsada línea 9 hora 6:56 AM 😫 pic.twitter.com/IQOZccJ0Kn — chiqui (@UnaDeetzy) October 3, 2025

Retrasos generalizados y marcha lenta en múltiples líneas

De acuerdo con el corte de las 7:00 a.m., las Líneas 3, B y 8 también presentan complicaciones.

