¿Vamos? Majo Aguilar dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

La popularidad de Majo Aguilar ha ido en aumento en los últimos años y ahora tendrá una prueba definitiva con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo domingo 9 de noviembre.

Su concierto será en el cierre del Segundo Congreso Mundial del Mariachi, en donde Majo Aguilar será la gran estelar, pero también habrá otras presentaciones y actividades que le pueden interesar a miles de personas para divertirse en la capital del país.

Actividades del Congreso del Mariachi en CDMX

El Segundo Congreso del Mariachi será del 5 al 9 de noviembre en la CDMX, con actividades gratuitas en diferentes puntos. Por ejemplo, en la inauguración habrá una verbena popular en la Alameda Sur, en la alcaldía de Coyoacán (también habrá verbenas el 6, 7 y 8).

Sin mencionar que el 6 de noviembre habrá un magno concierto en el Grand Forum, mientras que el 7 de noviembre habrá una presentación musical en el Parque Aztlán.

¿Cuándo es el concierto gratuito de Majo Aguilar?

El gran concierto de Majo Aguilar en el Zócalo será el 9 de noviembre, cerrando el congreso de mariachis con un enorme show del que Majo será estelar, pero del que la cartelera completa es:



Mariachi Oro de América

Mariachi México de Pepe Villa

Internacional Mariachi Puebla

Mariachi Corona

Majo Aguilar

Además de que también se ha confirmado la participación del cantautor Martín Urieta, así como de Fátima Bosh, quien hace poco se coronó como Miss Universo México.

La carrera de Majo Aguilar

María José Aguilar Carrillo, mejor conocida como Majo Aguilar , es una cantante y compositora que forma parte de la dinastía Aguilar, donde destaca su abuelo Antonio Aguilar y su tío ‘Pepe’ Aguilar.

Majo ha sido nominada en dos ocasiones a los premios Grammy Latinos, en la categoría de mejor álbum de música ranchera; algunas de sus canciones más famosas son: “Un beso a medias”, “Tik tik tik”, “Amor Ilegal”, “No voy a llorar”, “Quiero un amor” y “Enamorada”.