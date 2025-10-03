Viernes sin salir: Los autos afectados por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que el programa del Hoy No Circula estará activo este viernes 3 de octubre en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México.

De acuerdo con el calendario aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los autos que se deben quedar en casa este viernes son todos aquellos con las siguientes características:



Engomado Azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma de verificación 1 y 2

Recordando que todos los autos que tengan holograma 0 y 00 quedan libres del Hoy No Circula y pueden conducir en la CDMX sin ninguna preocupación de infringir la norma.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Es muy importante cumplir con lo establecido en el programa, ya que, de no hacerlo, las multas podrían superar los 3 mil pesos según el caso de cada infractor, sin mencionar que también podría ameritar corralón.

De hecho, las autoridades realizan operativos en las zonas más transitadas de la CDMX y el Edomex, para verificar que los autos cumplan con el programa y “atrapar” a aquellos que, sabiendo que no pueden salir, utilizan el vehículo.

Municipios donde aplica el Hoy No Circula

Recordemos que el programa aplica para las 16 alcaldías de la CDMX. Lo más destacado es que este 2025 ha ampliado la cantidad de municipios del Estado de México en donde aplica. La lista es:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilican

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río

Atizapán

Capuhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

A partir del 1 de julio entrará en vigor el Programa "Hoy No Circula", para las zonas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.



