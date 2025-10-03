Viernes sin salir: Los autos afectados por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex
El programa del Hoy No Circula se encarga de establecer medidas para regular los niveles de contaminación en la capital del país.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que el programa del Hoy No Circula estará activo este viernes 3 de octubre en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México.
De acuerdo con el calendario aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los autos que se deben quedar en casa este viernes son todos aquellos con las siguientes características:
- Engomado Azul
- Terminación de placas 9 y 0
- Holograma de verificación 1 y 2
Recordando que todos los autos que tengan holograma 0 y 00 quedan libres del Hoy No Circula y pueden conducir en la CDMX sin ninguna preocupación de infringir la norma.
Multa por no respetar el Hoy No Circula
Es muy importante cumplir con lo establecido en el programa, ya que, de no hacerlo, las multas podrían superar los 3 mil pesos según el caso de cada infractor, sin mencionar que también podría ameritar corralón.
De hecho, las autoridades realizan operativos en las zonas más transitadas de la CDMX y el Edomex, para verificar que los autos cumplan con el programa y “atrapar” a aquellos que, sabiendo que no pueden salir, utilizan el vehículo.
Municipios donde aplica el Hoy No Circula
Recordemos que el
programa
aplica para las 16 alcaldías de la CDMX. Lo más destacado es que este 2025 ha ampliado la cantidad de municipios del Estado de México en donde aplica. La lista es:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilican
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
- Santiago Tianguistenco
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capuhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
