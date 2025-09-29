Bloqueos y manifestaciones afectarán calles este 29 de septiembre comienzo de semana

A pesar de ser un comienzo de semana lluvioso, la Ciudad de México será sede de varios bloqueos y manifestaciones este lunes 29 de septiembre, ya que organizaciones continuarán exigiendo justicia por los Normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y por que se termine la guerra en Palestina.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, habrá una marcha y seis manifestaciones que afectarán principalmente Paseo de la Reforma, Ciudad Universitaria y la calle Abraham Gonzáles.

Marcha de parteras tradicionales este 29 de septiembre

Una comunidad de parteras tradicionales y autónomas en México marcharán a las 10:00 horas del Monumento a la Revolución y posiblemente afectarán Paseo de la Reforma. Los integrantes se movilizarán en contra de la “NOM_020_SSA_2025" en Materia de Atención Materna y Neonatal en México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues atenta contra los saberes ancestrales y lo derechos de los pueblos originarios.

Familias desalojadas del edificio de República de Cuba

A las 9:00 horas, familias desalojadas del edificio República de Cuba No.11 participarán en una conferencia que se brindará en el mismo lugar con el objetivo de conocer los avances en la investigación por fraude procesal, así como la actualización del caso de despojo .

Periodistas fallecidos en festival musical

A las 10:00 horas, familiares y amigos de los fotoperiodistas fallecidos durante el festival de música en el Parque Bicentenario acudirán a los Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicados en Dr. Lavista No.114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Bloqueo por socavón en Iztapalapa

Está cerrada la circulación en Avenida 5 y Calle 3, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, por socavón. La alternativa vial para los conductores es avenida 9 y avenida 6 Poniente.

