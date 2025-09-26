inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

Bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en CDMX hoy viernes

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC, hoy viernes habrá cortes a la circulación por diversas concentraciones.

Bloqueos en CDMX hoy
adn Noticias/Karen Ortega
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer a través de la Agenda de Movilizaciones, cuáles son las calles que estarán cerradas hoy viernes 26 de septiembre por bloqueos , marchas y rodadas, para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué calles de CDMX estarán cerradas hoy por bloqueos?

Durante el día en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, colonia Lomas de San Lorenzo; Av. Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo.

08:00 horas en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal; Av. Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.

10:00 horas en Av. Álvaro Obregón 10, Roma Norte; Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Tlatelolco.

11:00 horas en Av. Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez.

12:00 horas en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria; Blvd. Cataratas 3, colonia Jardines del Pedregal; Av. Guelatao 66, colonia Ejército de Oriente Indeco II.

13:00 horas en Av. Aztecas y Reyna Ixtlixóchitl, colonia Ajusco.

15:30 horas en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez.

16:00 horas en José María Pino Suárez 30, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia), colonia Juárez rumbo a Plaza de la Constitución s/n (Zócalo Capitalino), Centro Histórico.

18:00 horas en Av. Juárez 50, colonia Centro.

18:30 horas en Belisario Dominguez 32, colonia Centro Histórico.

20:00 horas en Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio.

Fotocívicas y multas
También te puede interesar:

Así puedes consultar tus fotocívicas y multas de tránsito en CDMX 2025 y consecuencias de no pagarlas

Acumular fotocívicas y multas puede ser un problema para los automovilistas, que puede generar sanciones económicas que afectan seriamente al bolsillo.

Ciudad
Ver nota

Alcaldías donde habrá más manifestaciones

Estas son las demarcaciones donde habrá más afectaciones:

  • Alcaldía Cuauhtémoc
  • Alcaldía Tlalpan
  • Alcaldía Coyoacán
  • Alcaldía Iztapalapa
  • Alcaldía Venustiano Carranza
Pasear perros para saldar multas en CDMX
También te puede interesar:

Fotocívicas 2025: Paga tus multas paseando perritos en la CDMX

Las fotocívicas o fotomultas regresan a la capital del país y si cometiste una infracción, te decimos cómo puedes saldar tu multa paseando y cuidando perritos.

Ciudad
Ver nota

Rodadas que provocarán cierres viales

07:20 horas en Goldsmith No. 53 en la colonia Polanco III Sección.

20:00 horas en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos.

20:30 horas en Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa y Av. Tláhuac colonia Minerva.

Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas

[VIDEO] Elementos de la subsecretaría de tránsito de la SSC realizaron un operativo para detectar autos con placas tapadas y modificadas en CDMX y aplicar multas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx