Bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en CDMX hoy viernes
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC, hoy viernes habrá cortes a la circulación por diversas concentraciones.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer a través de la Agenda de Movilizaciones, cuáles son las calles que estarán cerradas hoy viernes 26 de septiembre por bloqueos , marchas y rodadas, para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Qué calles de CDMX estarán cerradas hoy por bloqueos?
Durante el día en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, colonia Lomas de San Lorenzo; Av. Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo.
08:00 horas en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal; Av. Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.
10:00 horas en Av. Álvaro Obregón 10, Roma Norte; Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Tlatelolco.
11:00 horas en Av. Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez.
12:00 horas en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria; Blvd. Cataratas 3, colonia Jardines del Pedregal; Av. Guelatao 66, colonia Ejército de Oriente Indeco II.
13:00 horas en Av. Aztecas y Reyna Ixtlixóchitl, colonia Ajusco.
15:30 horas en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez.
16:00 horas en José María Pino Suárez 30, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia), colonia Juárez rumbo a Plaza de la Constitución s/n (Zócalo Capitalino), Centro Histórico.
18:00 horas en Av. Juárez 50, colonia Centro.
18:30 horas en Belisario Dominguez 32, colonia Centro Histórico.
20:00 horas en Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio.
Así puedes consultar tus fotocívicas y multas de tránsito en CDMX 2025 y consecuencias de no pagarlas
Acumular fotocívicas y multas puede ser un problema para los automovilistas, que puede generar sanciones económicas que afectan seriamente al bolsillo.
Alcaldías donde habrá más manifestaciones
Estas son las demarcaciones donde habrá más afectaciones:
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Tlalpan
- Alcaldía Coyoacán
- Alcaldía Iztapalapa
- Alcaldía Venustiano Carranza
Fotocívicas 2025: Paga tus multas paseando perritos en la CDMX
Las fotocívicas o fotomultas regresan a la capital del país y si cometiste una infracción, te decimos cómo puedes saldar tu multa paseando y cuidando perritos.
Rodadas que provocarán cierres viales
07:20 horas en Goldsmith No. 53 en la colonia Polanco III Sección.
20:00 horas en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos.
20:30 horas en Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa y Av. Tláhuac colonia Minerva.
Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.