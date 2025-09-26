Bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en CDMX hoy viernes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer a través de la Agenda de Movilizaciones, cuáles son las calles que estarán cerradas hoy viernes 26 de septiembre por bloqueos , marchas y rodadas, para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino.

¿Qué calles de CDMX estarán cerradas hoy por bloqueos?

Durante el día en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, colonia Lomas de San Lorenzo; Av. Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo.

08:00 horas en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal; Av. Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.

10:00 horas en Av. Álvaro Obregón 10, Roma Norte; Av. Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Tlatelolco.

11:00 horas en Av. Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez.

12:00 horas en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera; Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria; Blvd. Cataratas 3, colonia Jardines del Pedregal; Av. Guelatao 66, colonia Ejército de Oriente Indeco II.

13:00 horas en Av. Aztecas y Reyna Ixtlixóchitl, colonia Ajusco.

15:30 horas en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez.

16:00 horas en José María Pino Suárez 30, colonia Centro Histórico; Av. Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia), colonia Juárez rumbo a Plaza de la Constitución s/n (Zócalo Capitalino), Centro Histórico.

18:00 horas en Av. Juárez 50, colonia Centro.

18:30 horas en Belisario Dominguez 32, colonia Centro Histórico.

20:00 horas en Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio.

Alcaldías donde habrá más manifestaciones

Estas son las demarcaciones donde habrá más afectaciones:

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Tlalpan

Alcaldía Coyoacán

Alcaldía Iztapalapa

Alcaldía Venustiano Carranza

Rodadas que provocarán cierres viales

07:20 horas en Goldsmith No. 53 en la colonia Polanco III Sección.

20:00 horas en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos.

20:30 horas en Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa y Av. Tláhuac colonia Minerva.

