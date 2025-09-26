Metro CDMX hoy 26 de septiembre: Líneas con retrasos, marcha lenta y estaciones cerradas
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan nuevamente afectaciones en el servicio durante la mañana de este viernes, con varias líneas operando con retrasos significativos. Entérate cómo opera aquí.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) comenzó sus operaciones en punto de las 5:00 horas de este viernes 26 de septiembre y anunció en sus redes sociales que el tiempo de espera es de entre los 5 y los 6 minutos. Sin embargo, los usuarios señalan los contratiempos que hay y reportan demoras mayores a las indicadas.
Con frecuencia, las redes se llenan de comentarios sobre la lentitud del servicio y la saturación de los trenes, ya que los usuarios del Metro CDMX recurren a estas plataformas para obtener información en tiempo real sobre el estado del transporte.
¿Qué líneas y estaciones del Metro CDMX están presentando retrasos hoy?
De acuerdo con el reporte de las 6:00 a.m., hay marcha lenta principalmente en las línes 3, 7 y B.
“Llevamos más de 10 minutos parados en Etiopía dirección Universidad (L3)", “Más de 5 minutos ya nos dejaron esperando en línea 7 Mixcoac, por eso llegan atascados a Tacubaya y se atrasan, como siempre culpan al usuario y no asumen su responsabilidad”, “10 minutos parados en Tacuba línea 7, qué pasa?"; son algunos de los comentarios de los usuarios.
Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025
Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.
Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/BNoiOvrzx9
¿Qué pasa con la línea 12 del Metro CDMX hoy viernes 26 de septiembre?
En los comentarios del reporte de las 7:00 a.m., las y los usuarios comentan que la línea 12 del Metro presenta fallas. Las estaciones Calle Once y Tezonco son de las más afectadas.
“Línea 12 más de 10 minutos esperando en la estación Calle Once”, "¿Ya vieron como está en la estación Tezonco o son incapaces de monitorear las estaciones? Envíen un tren vacío"; se lee en la cuenta de X del Metro.
Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025
Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.
Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/18ycWEIHns
Se recomienda a los usuarios tomar previsiones, considerar rutas alternas o anticipar sus salidas mientras se normaliza el servicio.
¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?
Asimismo, el Metro notificó a los usuarios que la estación Zócalo/Tenochtitlan , de la línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, permanece cerrada “hasta nuevo aviso”.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025
Horario del Metro CDMX
Es importante tener en cuenta que en los días laborales, el Metro CDMX funciona en los horarios de: 5:00 a 00:00 horas. Sábados de 6:00 a 00:00 horas. Domingos y días festivos de 7:00 a 00:00 horas.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.