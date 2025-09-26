Metro CDMX hoy 26 de septiembre: Líneas con retrasos, marcha lenta y estaciones cerradas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) comenzó sus operaciones en punto de las 5:00 horas de este viernes 26 de septiembre y anunció en sus redes sociales que el tiempo de espera es de entre los 5 y los 6 minutos. Sin embargo, los usuarios señalan los contratiempos que hay y reportan demoras mayores a las indicadas.

Con frecuencia, las redes se llenan de comentarios sobre la lentitud del servicio y la saturación de los trenes, ya que los usuarios del Metro CDMX recurren a estas plataformas para obtener información en tiempo real sobre el estado del transporte.

¿Qué líneas y estaciones del Metro CDMX están presentando retrasos hoy?

De acuerdo con el reporte de las 6:00 a.m., hay marcha lenta principalmente en las línes 3, 7 y B.

“Llevamos más de 10 minutos parados en Etiopía dirección Universidad (L3)", “Más de 5 minutos ya nos dejaron esperando en línea 7 Mixcoac, por eso llegan atascados a Tacubaya y se atrasan, como siempre culpan al usuario y no asumen su responsabilidad”, “10 minutos parados en Tacuba línea 7, qué pasa?"; son algunos de los comentarios de los usuarios.

— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025

¿Qué pasa con la línea 12 del Metro CDMX hoy viernes 26 de septiembre?

En los comentarios del reporte de las 7:00 a.m., las y los usuarios comentan que la línea 12 del Metro presenta fallas. Las estaciones Calle Once y Tezonco son de las más afectadas.

“Línea 12 más de 10 minutos esperando en la estación Calle Once”, "¿Ya vieron como está en la estación Tezonco o son incapaces de monitorear las estaciones? Envíen un tren vacío"; se lee en la cuenta de X del Metro.

— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025

Se recomienda a los usuarios tomar previsiones, considerar rutas alternas o anticipar sus salidas mientras se normaliza el servicio.

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

Asimismo, el Metro notificó a los usuarios que la estación Zócalo/Tenochtitlan , de la línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, permanece cerrada “hasta nuevo aviso”.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025

Horario del Metro CDMX

Es importante tener en cuenta que en los días laborales, el Metro CDMX funciona en los horarios de: 5:00 a 00:00 horas. Sábados de 6:00 a 00:00 horas. Domingos y días festivos de 7:00 a 00:00 horas.

