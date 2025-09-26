Planea tu viernes y evita el caos por marchas; así aplicará el Hoy No Circula este 26 de septiembre

Este viernes 26 de septiembre, la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex) enfrentarán una jornada de alta movilidad vehicular.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La aplicación del programa Hoy No Circula para las placas 9 y 0, además de la mega marcha conmemorativa por el onceavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Restricciones del Hoy No Circula para el viernes

El programa Hoy No Circula estará en vigor de 05:00 a 22:00 horas, afectando a los vehículos con engomado azul , terminación de placas 9 y 0, además de los hologramas 1 y 2.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/dAzXSnx65i — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 21, 2025

Esta medida busca reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los vehículos exentos incluyen aquellos con hologramas 00 y 0, eléctricos e híbridos, así como los que transportan personas con discapacidad o en tratamiento médico con justificante.

Megamarcha por Ayotzinapa

A las 16:00 horas, familiares de los 43 normalistas desaparecidos y organizaciones sociales iniciarán una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

La ruta prevista incluye Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Febrero. Se anticipan bloqueos y cierres viales en estas zonas, afectando la circulación vehicular.

Recomendaciones para los automovilistas

Anticipar desplazamientos: Evitar las zonas mencionadas durante las horas de la marcha

mencionadas durante las horas de la marcha Uso del transporte público : Optar por el Metro, Metrobús o RTP para evitar contratiempos.

: Optar por el Metro, Metrobús o RTP para evitar contratiempos. Consultar información en tiempo real: Permanecer informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano ( C5

Así fue la caótica mañana en la CDMX tras las lluvias [VIDEO] La mañana de este martes 2 de septiembre, las lluvias dieron los buenos días a los capitalinos; sin embargo, encharcamientos y poco transporte transtornaron la mañana.

Condiciones meteorológicas en el Valle de México

Se prevé clima nublado con chubascos durante la tarde y noche, con temperaturas entre 17°C y 23°C. Los conductores deben estar preparados para posibles encharcamientos y tránsito lento.

La combinación del Hoy No Circula y la marcha por Ayotzinapa generará condiciones de movilidad complejas en la CDMX este viernes. Se recomienda a los habitantes y visitantes planificar con antelación sus desplazamientos y considerar alternativas para minimizar el impacto en su jornada.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.