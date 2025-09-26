VIDEO: Mujer golpea e insulta a policías en la alcaldía Benito Juárez; así fue detenida

Luego de que en las diferentes plataformas de las redes sociales se difundiera el video que muestra a una mujer golpeando a un policía en calles de la alcaldía Benito Juárez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que la joven fue detenida y presentada ante un juez cívico.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzó a viralizar la grabación que muestra a la mujer identificada como Tania “N”, golpeando e insultando a un agente de la SCC CDMX en la calle Altamira de la colonia Miravalle.

Video de la mujer golpeando policías en la alcaldía Benito Juárez

En la grabación que se comenzó a difundir principalmente en la plataforma de X se muestra a la mujer que viste una chamarra de piel negra y tiene su cabello teñido de púrpura, haciéndose de palabras con un sujeto que fue identificado como la expareja de la ahora detenida.

De acuerdo con versiones que han surgido sobre el caso, Tania “N” llegó al domicilio de su expareja en la calle Altamira de la Benito Juárez para pedirle que la dejara pasar, sin embargo y ante la negativa del sujeto, la mujer se comenzó a portar agresiva a tal grado que se tuvo que emitir el reporte al 911 para solicitar la presencia de policías .

Fue en ese momento que la mujer de aproximadamente 30 años de edad, comenzó a insultar y golpear a los uniformados. “ ¡Quítate qué wey… quítate perro tú no me puedes tocar!”, fueron las palabras que lanzó Tania “N” al momento de que agredía a los oficiales.

Respecto a un video que circula en redes sociales, en el que se observa a una mujer que agrede físicamente a un policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa:



¿Qué pasó con Tania “N” tras golpear a policías de la SSC CDMX?

Tras viralizarse el video antes referido, la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer a través de un boletín oficial que la mujer fue tenida en la misma zona de la alcaldía Benito Juárez, esto con ayuda de más elementos que apoyaron en la emergencia.

Se señaló que Tania “N” fue presentada ante un Juez Cívico que elaboró la boleta de remisión correspondiente, esto para deslindar responsabilidades sobre los actos cometidos el pasado 25 de septiembre de este mismo 2025.

Multas y sanciones por golpear e insultar a policías en la CDMX

De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, golpear, insultar o denigrar a un agente de tránsito en la capital puede representar multas económicas que van de los 2 mil 262.8 a los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de los hechos.

Será dentro de los juzgados cívicos que las personas que cometieron esta falta, deberán realizar el pago correspondiente de la sanción.

Redes sociales reaccionan a video de la mujer golpeando a policías

Luego de que el video de la mujer golpeando a un policía en la alcaldía Benito Juárez se hiciera tendencia en redes sociales, decenas de usuarios comenzaron a apodar a la joven “lady patatas”, esto por la agresión que realizó contra los uniformados.

