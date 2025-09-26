¡Atención! Corte de agua afectará a seis alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que varias alcaldías de la capital experimentarán una disminución temporal en el suministro de agua potable , como consecuencia de las intensas lluvias registradas en el Valle de México el pasado 24 de septiembre.

¿Qué alcaldías no tendrán agua?

Las demarcaciones afectadas son:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las Alcaldías @AzcapotzalcoMx , @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza:



👷‍♀️ Derivado de los fenómenos meteorológicos que se presentaron en el Valle de México ayer 24 de septiembre, se tuvo… pic.twitter.com/fDCqbtcsHw — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 25, 2025

¿Por qué hay corte de agua en CDMX?

De acuerdo con el comunicado oficial difundido a través de la cuenta de la SEGIA en la red social X (antes Twitter), los fenómenos meteorológicos provocaron interrupciones en la operación del Sistema Lerma , uno de los principales responsables del abasto de agua potable a la capital.

La reducción en el suministro se mantendrá mientras persistan las condiciones climáticas adversas, por lo que se recomienda a la población de estas zonas tomar precauciones y hacer un uso responsable del agua.

¿Cuándo terminará el corte de agua en CDMX?

De acuerdo con la dependencia, se prevé que el servicio se normalizará el sábado 27 de septiembre, aproximadamente a las 5:00 horas.

