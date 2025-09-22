Manifestantes bloquean Insurgentes Sur frente a la Rectoría de la UNAM; alternativas viales

La tarde de este lunes 22 de septiembre se reportó un bloqueo en la avenida Insurgentes Sur y Circuito Exterior, en la alcaldía Coyoacán, donde algunos manifestantes se apostaron a la altura de la rectoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Los integrantes de asociaciones civiles se apostaron en esta importante arteria de la CDMX para exigir la destitución del abogado Marco Antonio Madrigal, por presuntas irregularidades aún no esclarecidas por la Facultad de Derecho.

¿Qué pasó en Insurgentes Sur hoy 22 de septiembre?

Esta tarde del lunes 22 de septiembre, manifestantes se apostaron en la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios para solicitar la destitución del abogado mencionado.

#AlertaVialFIA | Manifestantes continúan con el bloqueo de Insurgentes Sur a la altura de Rectoría (UNAM), exigiendo que se revise la cédula profesional del abogado Marco Antonio Madrigal, a quien señalan de promover demandas millonarias por compensación.



El dron de Fuerza Informativa Azteca (FIA) captó la magnitud del bloqueo, pues la vialidad se observaba colapsada sobre Insurgentes Sur, lo que afectó a los automovilistas que vienen de Periférico hacia Copilco.

La alternativa vial sugerida es la avenida Antonio Delfín Madrigal.

Estaciones del Metrobús sin servicio por bloqueo en Insurgentes Sur

La presencia de manifestantes en la avenida Insurgentes Sur provocó la suspensión del servicio en algunas estaciones de la Línea 1 del Metrobús.



Por el momento, no hay servicio en las estaciones: Ciudad Universitaria a Villa Olímpica.



¿Cuáles son las demandas de los manifestantes en Insurgentes Sur?

Los manifestantes que impidieron el paso tanto a automovilistas como al Metrobús de la Línea 1 solicitaron la presencia de autoridades de la Rectoría, así como autoridades académicas de la Facultad de Derecho para que intervengan en la destitución del profesor a quien acusan de abuso de autoridad y mal uso de su cédula profesional.

Señalan que el abogado Marco Antonio Madrigal por promover demandas millonarias por compensación.

