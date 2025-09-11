Hoy No Circula: ¿qué autos y placas descansan en CDMX y EDOMEX el 11 de septiembre del 2025?

Este jueves 11 de septiembre de 2025, continúa vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental en el Valle de México.

Hoy No Circula, es un programa que esta activo seis días a la semana y donde los conductores pueden visualizar el calendario diario de los autos que deben descansar para evitar infracciones y multas por transitar en la Megalópolis.

¿Qué autos no circulan hoy jueves en CDMX y EDOMEX?

El Hoy No Circula de este 11 de septiembre de 2025 aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y que tienen holograma de verificación 1 y 2.

Los autos que descansan hoy estarán restringidos de circular, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, si es tu caso, te recomendamos tomar medidas de transporte alternativas para que llegues con tiempo a tu destino.

Gobierno de México calendario hoy no circula en cdmx y edomex

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

La medida no aplica para autos con holograma de verificación 0 y 00, al igual que los automóviles híbridos o eléctricos, con matrícula de auto antiguo o que porten pase turístico, así como para motocicletas y de servicios de emergencia.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica en 18 municipios del Edomex (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Ciudad Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

En la capital el programa opera en las 16 alcaldías.

