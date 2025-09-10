Familiares de Ana Amelí cierran avenida Constituyentes; suma dos meses desaparecida

Esta tarde del miércoles 10 de septiembre, familiares de la joven desaparecida en el Ajusco Ana Amelí García realizaron una manifestación en la avenida Constituyentes, en la Ciudad de México (CDMX).

El cierre que realizaron los manifestantes en esta importante arteria de la capital mexicana provocó tráfico a la altura del cruce con Las Torres, con dirección a la avenida Periférico. Por tal motivo, las autoridades de la CDMX recomiendan a los automovilistas que transitan por la zona tomar sus precauciones y circular por vías alternas.

Familiares de Ana Amelí cierra Constituyentes y piden ayuda a Harfuch

Los familiares de la joven de 19 años, desaparecida en el Ajusco hace dos meses, se muestran desesperados por la falta de apoyo por parte de las autoridades capitalinas, por tal motivo solicitan el apoyo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch .

¡Atención en la zona! ⚠️ Un grupo de personas bloquea la vialidad de la avenida Constituyentes, al cruce con Las Torres, con dirección a Periférico



La madre de Ana Amelí encabeza la manifestación con una manta en las que se lee: “Secretario Omar García Harfuch : ¿usted sí puede encontrar a mi hija?”.

Los manifestantes denuncian que han pasado 60 días desde la desaparición de la joven sin que hasta el momento se tenga certeza de su paradero, por lo que piden atención de las autoridades y avances en la investigación.

¿Qué le pasó a Amelí García Gamez?

Ana Amelí García Gámez de 19 años se encuentra desaparecida desde el pasado 12 de julio cuando subió sola al Ajusco, durante las primeras horas del día. De acuerdo con las autoridades , desde que se reportó la desaparición de la joven de 19 años se activó el Protocolo de Búsqueda Inmediata; sin embargo, dos meses después del trágico suceso, los familiares de la joven denuncian que no hay avances en el caso.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Ana Amelí, se le vio por última vez el 12 de julio en la colonia Héroes de 1910 en la alcaldía Tlalpan. Vestía una chamarra blanca con forro azul, pantalón verde, sudadera verde y botas café para escalar.

