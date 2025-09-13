¡Al corralón! Así aplica el Hoy No Circula extendido de este sábado 13 de septiembre en CDMX y Edomex

A través de sus plataformas de redes sociales la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que por ser el segundo sábado del mes, Hoy No Circula de este 13 de septiembre aplicará para todos los vehículos con holograma de verificación 1 y que cuenten con terminación de placa par, esto sin importar el color de su engomado.

De igual forma, el programa aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para todos los vehículos con holograma 2 y placas foráneas, esto en un horario que va de las 05:00 a las 22:00 horas.

inicia Operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX por las fiestas patrias [VIDEO] Las autoridades capitalinas realizarán un operativo en las 195 estaciones del Metro CDMX para evitar la compra-venta y transportación de cohetes del 9 al 17 de septiembre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Lo establecido por el Reglamento de Tránsito de la capital del país estipula que las personas que hagan caso omiso al Hoy No Circula, podrían recibir una multa que va de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción.

Es importante señalar que las autoridades de tránsito están facultadas en remitir el vehículo al corralón, lugar en el cual se deberá realizar el pago correspondiente de la sanción emitida por las autoridades correspondientes.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

A pesar de las restricciones antes mencionadas, la CAMe dio a conocer que los vehículos con holograma de verificación 00 y 0 quedan exentos a este programa de movilidad que aplica en todas las alcaldías de la CDMX y en algunos municipios conurbados del Edomex.

Otros autos que están exentos al Hoy No Circula son:

Autos con holograma D

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos

Motocicletas

Autos con permisos especiales emitidos oficialmente

¡Buenos días! ☕️

El #HoyNoCircula en el 2o sábado de septiembre en la #ZMVM es para vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #PAR, TODOS los HOLOGRAMA 2 y foráneos.

𝐄𝐱𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬: Hologramas 0 y 00 🚘🚛🚙🚗🚕 pic.twitter.com/PQiky3FWUs — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 13, 2025

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los municipios del Estado de México en los que aplica este programa de movilidad de la Secretaría del Medio Ambiente, son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Quiénes son los policías de tránsito que pueden multar en CDMX?

Los policías de tránsito con uniforme color amarillo y que porten con la banda “autorizado para infraccionar”, son los únicos que pueden emitir las multas correspondientes en toda la Ciudad de México, esto de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.