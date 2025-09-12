Motociclistas hacen viajes gratis para ayudar a familiares de víctimas de explosión en la Concordia

Tras la emergencia que se vivió por la explosión de una pipa de gas en la zona de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, jóvenes motociclistas ayudaron con el traslado de familiares de las víctimas de manera gratuita.

Los motociclistas llevaron de hospital en hospital a los familiares de las víctimas

Se encuentran afuera de los hospitales para ayudar en los traslados

Más ciudadanos se han sumado con ayuda humanitaria como agua, comida y demás

Hasta el momento suman 9 las personas que han perdido la vida a causa del incidente

Varios de los lesionados continúan hospitalizados

