Peritos de la Fiscalía arriban a hospital Magdalena de las Salinas donde están las víctimas de la Concordia

Durante la mañana de este 12 de septiembre, se confirmó la muerte de una víctima más de la explosión de la pipa de gas en la zona de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Peritos ingresaron al hospital Magdalena de las Salinas tras la confirmación del deceso

Al menos tres elementos de la Fiscalía ingresaron para iniciar con los procesos de investigación correspondientes

Hasta este 12 de septiembre, suman 9 las víctimas de la explosión en la Concordia

Varias personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de salud

Autoridades de la CDMX mantienen las investigaciones sobre el accidente

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.