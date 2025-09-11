El nuevo reglamento que deben seguir las pipas de gas para evitar accidentes

Tras la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, que provocó una tragedia para decenas de familias mexicanas, el Gobierno de la Ciudad de México propuso un Protocolo de Circulación de Vehículos que cargan y transportan algún material peligroso, ya que necesita haber mejores condiciones de circulación.

En conferencia de prensa, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que lo que pasó en la capital “fue muy grave” y no debe volver a repetirse, es por ello que las autoridades trabajarán para crear un nuevo protocolo para vehículos que trasladan hidrocarburos, entre otras sustancias que pueden poner en riesgo la vida de las personas.

¿Cómo será el Protocolo de Circulación de Vehículos?

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que la norma que habla sobre la circulación de pipas y vehículos pesados se encuentra en el Reglamento de Tránsito en el Artículo 27. En él se señala que estas unidades deben sujertarse a circular por las rutas, horarios e itinerarios de carga y descarga dados a conocer por las autoridades.

Sin embargo, se solicitará un nuevo protocolo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente contruyan una propuesta, ya que la ciudad lo necesita.

¿Hay responsables por la explosión de la pipa?

La empresa transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó , señaló que sí cuenta con las pólizas de seguro obligatorias conforme a la legislación vigente, incluyendo seguro de responsabilidad civil y seguro por daño ambiental y se hará responsable de lo ocurrido.

Asimismo, señaló que está colaborando de manera plena y transparente con autoridades locales y federales, Protección Civil y Peritaje, para el esclarecimiento de los hechos.

¿Qué se sabe del chofer de la pipa?

Bertha María Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, señaló que el chofer de la pipa está en situación crítica, no está en calidad de detenido, pero sí bajo custodia y en otro momento se analizará si se va a judicializar.

