¡Súbale, súbale! Habrá Centrobús en la CDMX; así serán los camiones, ruta y costo

¿Te cuesta trabajo transportarte en el Centro Histórico ? Entonces, te interesa saber que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que para solucionar este problema de movilidad llegará el Centrobús a la capital mexicana.

Se trata de un nuevo sistema de transporte que contará con una ruta que pasará por lugares emblemáticos de la Ciudad de México. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer del Centrobús.

Clara Brugada anuncia que habrá Centrobús en la CDMX

Además de la futura reparación de la Línea 3 del Metro CDMX , durante su informe de Gobierno, Clara Brugada dio a conocer otro importante proyecto de movilidad para la capital mexicana: el Centrobús.

La mandataria capitalina dio a conocer que ya se tiene planeada la ruta que recorrerá este nuevo transporte público que tendrá un esquema de bajo costo.

¿Cómo serán los camiones del Centrobús?

De acuerdo con lo informado por la Jefa de Gobierno, el proyecto del Centrobús requerirá una inversión de 114 millones de pesos, que se destinarán para la compra de 11 camiones eléctricos de última generación y bajo impacto ambiental. Los autobuses del Centrobús tendrán las siguientes características.



De 8 a 9 metros de largo

Con capacidad de 50 a 80 pasajeros , con espacios exclusivos para personas con movilidad reducida

, con espacios exclusivos para personas con movilidad reducida Motor eléctrico , alimentado por baterías

, alimentado por baterías Suspensión neumática con control electrónico autonivelable

Cuatro cámaras de videovigilancia

Asientos ergonómicos

Sistema de ventilación y extracción de aire

Accesibles para personas con discapacidad

¿Cuál será la ruta del Centrobús y el costo del pasaje?

El Centrobús es un proyecto del gobierno de la CDMX que pretende dar prioridad a la movilidad en el centro capitalino. Por eso, tendrá una ruta que busca conectar los distintos lugares estratégicos del centro de la ciudad.

El titular de la Semovi anunció que su propósito es dar servicio a quiénes visiten la CDMX durante el Mundial 2026 para recorrer los principales museos, sitios turísticos y corredores de la ciudad. La ruta será la siguiente:



Av. Hidalgo

Donceles

Circunvalación

Fray Servando

Dr. Río de la Loza

Av. Chapultepec

Av. Insurgentes

Paseo de la Reforma

De esta manera, los usuarios podrían visitar los siguientes lugares emblemáticos:

El Zócalo, la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana y la Glorieta de los Insurgentes. Museo Nacional del Arte, el Museo del Templo Mayor,

El Centrobús tendrá un horario de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. y, aunque no se ha revelado cuál será el precio del pasaje, el gobierno de la capital informó que tendrá un bajo costo que no afectará el bolsillo de los capitalinos.

