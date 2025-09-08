Bloqueos y manifestaciones que habrá este lunes 8 de septiembre en las calles de la CDMX

La Ciudad de México (CDMX) prevé un ambiente ajetreado a consecuencia de los bloqueos y manifestaciones , ya que se esperan 2 concentraciones este lunes 8 de septiembre; entre las zonas más afectadas por manifestaciones están Congreso de la Unión y la calle Tonalá debido a la Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social (ANICS) y habitantes molestos tras el desalojo de un predio en la alcaldía Cuauhtémoc.

Además habrá 5 citas agendadas, 1 rodada y 12 plantones que afectarán el tránsito de los peatones y algunos vehículos en las calles de al capital desde las 7:00 de la mañana. Si tienes que transitar las calles Digna Ochoa y Plácido o cerca de la Plaza de la Constitución, te recomendamos tomar previsiones, ya que se manifestará el Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblos Originarios, así como de familiares y amigos de dos menores secuestradas por su padre.

¿Qué exige la Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social?

A las 11:00 de la mañana, la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS), se manifestarán frente a la Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No.66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza. Exigen se considere la iniciativa de reforma del artículo 27 constitucional, que se encuentra en la gaceta parlamentaria del 22 de abril, en la que se restituye la propiedad social del campo y los derechos agrarios de los campesinos, así como un programa de producción nacional para la soberanía y la autosuficiencia alimentaria.

Familiares exigen justicia por menores sustraídas por su padre

A las 12:00 horas, familiares y amigos de las dos menores sustraídas por su padre se manifestarán en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se ubica en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir que se agilice la carpeta de investigación.

Otros bloqueos en CDMX este lunes 8 de septiembre

Colectivo “La Comuna 4:20" se concentrará desde las 12:00 horas en dos puntos para solicitar espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, además de espacios de diálogo político.

Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, que se ubica en Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Jardín “Luis Pasteur”, Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de los Pueblo Originarios de la Ciudad del Bosque se reunirá durante el día en el edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

